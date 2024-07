Immigració iberoamericana

Creat: Actualitzat:

Andorra té una llarga tradició com a país receptor d’immigració, iniciada a la segona meitat del segle XX. Amb el nou mil·lenni, el fenomen migratori més important és l’arribada de població d’origen iberoamericà que determina canvis en l’estructura per nacionalitats i que, malgrat que no són tan nombrosos com els espanyols, francesos o portuguesos, mereixen un comentari per l’interès que representa la seva presència i pel fet que existeixen punts en comú d’ordre cultural que faciliten la seva gestió.

El més representatiu dels grups iberoamericans és l’argentí, que ha multiplicat per divuit els efectius en dues dècades, passant de 150 persones l’any 2000, a 2.755 l’any 2023; aquesta xifra s’incrementaria més si s’agreguessin els ciutadans nascuts a Argentina, però tenen doble nacionalitat, fet que els ha facilitat obtenir el permís de residència i treball a Andorra com a ciutadans italians, espanyols o d’altres països europeus. L’any 2023 eren els xilens els que ocupaven la segona posició; un col·lectiu que, tot i no ser tan nombrós, ha passat de 58 residents a 411 en vint-i-tres anys.

En opinió de l’executiu, el país ha donat mostres de bona gestió del fenomen migratori, evitant el creixement de forces d’extrema dreta. Per al cap de Govern, és necessari acollir els immigrants amb tots els drets que mereixen i cal que els que vinguin s’integrin i acceptin les normes de convivència. En aquest sentit, l’associació d’argentins a Andorra ha fet una crida a la seva comunitat en què insta a aprendre el català per a una millor integració al país. L’enquesta de l’AR+I sobre immigració de 2023 és reveladora de l’actitud de la societat andorrana; la gran majoria considera que la immigració és positiva, mentre que tan sols un 6% opina el contrari. Els enquestats creuen que els immigrants són necessaris per al funcionament de l’economia i són partidaris que puguin portar la seva família a viure a Andorra.

És evident que l’andorrana és una comunitat madura i conscient, constituïda per un mosaic de nacionalitats, paràmetres que sembla que es mantindran en un futur. A Andorra no existeix la crispació que la immigració provoca en altres països europeus i en aquest fet influeix que la tolerància de la societat fa del país un exemple de convivència.