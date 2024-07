Creat: Actualitzat:

Si, a l’hora de peixar-nos, la setmana passada vam anar nord enllà, avui, per allò de la neutralitat de les Valls d’Andorra, tirarem Runer avall fins al barri vell de Sant Sebastià a afartar-nos de pinxos i de tapes i, si no quedem ben tips, tirarem cap a Àvila, sota la muralla, a la Bodeguita de San Segundo, a papar bons embotits, o cap a Salamanca i ens entaularem a la terrassa del Mesón Cervantes a la plaça Major per continuar amb les tapes.

I, és clar, ja que som a aquella Castella tan ampla i tan castellana, ens peixarem com reis. Va, faig una ruta per a uns quants dies. Podríem aprofitar que hem anat a Àvila i contemplar-la mentre ens fotem unes costelletes de xai de llet i unes torradetes de Santa Teresa a El Molino de la Losa i, si us ve de gust, arribar-nos a terres segovianes, on podrem menjar “cochifrito” o garrinets i anyellets tendres i deliciosos i regar-ho amb un Ribera del Duero a Sepúlveda o a Cuéllar o a Turégano, tot i que proposo fer-ho al Narizotas, a Segòvia ciutat, a la nit, al costat de l’església de Sant Martí, mentre un pianista ens toca l’Ansiedad, de tenerte en mis brazos, que segur que a mi em duria a recordar algunes de les “cántigas” d’Alfons X i a convidar-vos a anar allà on les va escriure, a Villalcázar de Sirga, en terres de Palència, a tornar-hi amb el porquet i el lletó i rematar l’àpat amb flamets de Villoldo (si en dieu garrinets celestials, us pelo!) fent-ho baixar tot amb un Cigales rosadet i ben fresc.

I, com que les vacances sempre són curtes, hauríem d’anar ben lluny perquè tornar se’ns fes més llarg. Podríem acabar-nos d’afartar a Toro, a qualsevol terrasseta: un vi de Toro (un Amant, si us plau), uns xoricets al vi, morro arrebossat i un filet de San Vítero per cap. Amb tant nyam i tant mam, a l’hora del cafè i l’aiguardent, us recitaria de memòria, però traduïts, els drets que dona un vas de vi robats d’un petit bar de carretera a Villardeciervos: “El preu d’un got de vi dona dret a fer servir escuradents, tovallons de paper, llegir el diari, mirar la tele, asseure’s en una cadira i ocupar una taula, cagar, gastar paper de vàter i aigua, rentar-se les mans amb sabó i utilitzar l’assecador de mans, llençar de tot a terra, jugar a cartes amb dret a cridar, cantar, deixar paquets i encàrrecs i dir que l’amo guanya molts calés.” Bon profit!