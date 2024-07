Pacte de Salut

Creat: Actualitzat:

Gaudir d’una salut pública de qualitat té una importància essencial en qualsevol societat. Però aquesta evoluciona, també les malalties, els tractaments o la formació dels professionals, motiu pel qual la qualitat no és una fita que s’assoleix i ja està, sinó que s’ha de treballar permanentment, també d’acord amb les noves demandes o necessitats de la ciutadania a la qual n’ofereix el servei. Per això la salut pública ha de ser entesa com un concepte molt ampli en què intervenen molts actors i factors, que han d’estar coordinats, alhora cohesionats en pro d’aquesta qualitat.

Partint d’aquestes premisses neix el Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, un full de ruta per millorar i avançar, en què la suma de tots els participants multiplica, per poder seguir disposant a Andorra d’un sistema de salut reconegut.

El pacte s’estructura en quatre línies estratègiques: la promoció, protecció de la salut i prevenció de malalties; l’accés a una assistència sanitària de qualitat; la sostenibilitat del sistema, i l’equitat, la recerca i la innovació. També se centra molt especialment en els que han de ser els artífexs de tots aquests pilars, els professionals sanitaris, als qui se’ls ofereix, a través del Pacte, un escenari amb formacions continuades, millors condicions laborals, treball en xarxa i convenis amb altres països i entitats. El Pacte també inclou un treball específic en temes cabdals com l’atenció primària, la millora de l’atenció hospitalària, la salut mental, l’oncologia i les malalties cròniques, sempre des de la perspectiva de situar el pacient al centre del sistema.

Un total de 39 signataris han apostat per aquest treball coral a curt, mitjà i llarg termini per consolidar el sistema de salut (entre els quals l’Associació de Diabètics, de la qual soc la presidenta). En falten alguns, que espero que s’hi puguin sumar properament. Perquè la salut no entén d’ideologies ni de política.

És important tenir tots els actors vinculats amb la salut remant plegats, perquè aquí qui finalment n’acaba sortint beneficiada és la societat i els seus ciutadans.