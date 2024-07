Errar no és sols d’humans

Creat: Actualitzat:

La transformació digital és la nova realitat a què les empreses s’han d’adaptar si volen mantenir la seva competitivitat.

A més, vivim en una societat en constant renovació tecnològica, sense adonar-nos-en i sense conèixer totalment les noves tecnologies que ens envolten.

Tots els àmbits es beneficien d’aquesta innovació constant. En tots els sectors econòmics, la transformació digital és avui dia una realitat. De fet, és indispensable que totes aquestes noves tecnologies siguin segures per proporcionar tot allò que sigui necessari, i alhora que ens ajudin però sense perdre de vista la qualitat.

Per tant ens estem dotant de tecnologia amb l’objectiu de millorar l’eficiència, però alhora evitar els incidents que les persones podem tenir o provocar.

I és així. En molts àmbits econòmics la seva implantació ha fet disminuir de forma considerable els incidents. Sobretot aquells incidents atribuïts al factor humà.

Però, el que podem començar a veure és que la implantació de la tecnologia també comporta altres errors totalment diferents relacionats, dels quals encara es desconeix l’impacte. A mesura que augmenta exponencialment la diversitat dels programes podria augmentar també el risc de dany per a les persones derivat d’un mal ús, fallades d’integració, errors de programació, caigudes del sistema o mal funcionament de maquinària.

Per tant, podem afirmar que els indiscutibles avantatges que han aportat les tecnologies van acompanyats del seu propi paquet d’efectes secundaris i riscos. En ser fruit i obra de l’ésser humà és raonable pensar que les tecnologies han nascut amb els seus errors propis. Tot canvi de paradigma sol comportar-se així, aportant grans avantatges, però alhora regalant-nos nous inconvenients poc coneguts en el model previ.

Per exemple, segons un estudi d’IBM, l’error humà és la principal causa del 95% de les violacions de la ciberseguretat.

Però hi ha problemes que sorgeixen arran de confiar en la tecnologia, aquestes, tot i que ho puguin semblar, no són perfectes, igual que aporten múltiples beneficis, també presenten alguns inconvenients que cal tenir en compte, sobretot si s’escullen aquelles que no són adequades o bé no aporten valor.