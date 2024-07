Creat: Actualitzat:

El Diccionari de gestió ambiental defineix la capacitat de càrrega com la “capacitat que té un territori de suportar un nivell determinat d’ús i de conservar alhora la pròpia productivitat, adaptabilitat i capacitat de renovació”. El mateix diccionari inclou un concepte més ampli, el de sostenibilitat. Entenem per sostenibilitat el conjunt de polítiques per fer compatible el creixement econòmic amb la preservació del medi.

Amb el desenvolupament excessiu de la construcció, que ha reportat ingressos considerables a les parròquies i al país en general, ja sabem que s’ha encarregat als comuns uns estudis de capacitat de càrrega per preveure fins on pot créixer la població, tenint en compte la disponibilitat de subministraments o serveis bàsics com l’aigua o les depuradores, i el trànsit. El Govern, per la seva banda, ha d’encomanar un estudi sobre la capacitat de càrrega turística. No tindrem, com seria desitjable, una visió de conjunt per decidir fins on volem arribar o com volem planificar el creixement i garantir la sostenibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris, de l’educació o de la seguretat, per esmentar alguns àmbits d’actuació –l’accés a l’habitatge ja se’ns ha escapat de les mans.

Continuarà havent-hi opcions ideològiques favorables a un model de país que respecti l’entorn i preservi l’equilibri natural i demogràfic, d’una banda, i interessos partidaris de créixer fins al límit –o traspassar-lo amb raons que potser algun comú al·legarà per arribar al mateix nivell de desenvolupament urbanístic que una altra parròquia. No cal dir que, si volem competir permetent la construcció al màxim de terreny urbanitzable, segur que en sortirà mal parada la vall central, on conflueixen serveis i circulació viària, i perjudicarem el país en conjunt.

Pel que fa a Encamp, sembla que no tindrem cap problema i tot anirà com una seda, segons ha manifestat diverses vegades la cònsol major, que a diferència d’altres mandataris que es van sumar al mateix encàrrec i han anunciat moratòries o altres mesures, encara no té constància dels resultats de cap estudi.