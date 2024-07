Creat: Actualitzat:

L’estiu i les vacances, badar arran del mar, ens ensenya la incompetència de la raó per arribar a saber què és realment el temps. Cronos hi fracassa. Ens ensenya que l’oci (otium, en llatí) guanya i es desdiu dels negocis (negotium). L’estiu és el temps viscut i tota la nostra memòria; és temps d’esperances i tot el nostre futur. No és un temps de pas, és un temps per perdre’l, que implica ser-ne conscients i que no ens angoixi. És dedicar temps als nostres familiars i amics. És gaudir del nostre propi temps, que ens fa veure que ens construïm a partir de les coses a què dediquem més temps, les que realment ens importen i ens defineixen. L’estiu i les vacances són sempre fer un viatge. Un viatge que es dirigeix cap a nosaltres...

Per a aquest permanent viatge tranquil m’han regalat Feu-los llegir! Més llibres i menys pantalles (2023), traduït al català fa tres mesos per Edicions 62, l’interessant llibre del neurocientífic Michel Desmurget, que escriu una oda a la lectura: llegir per plaer. Un autor que no coneixia. Ja he demanat La fabrique du crétin digital (2019), una publicació anterior. El missatge és clar: defensa de la lectura com a eina de coneixement. Me’l van fer arribar en el debat de fi de curs quan, a Catalunya, van decidir eliminar les lectures obligatòries a la convocatòria de les PAU de l’any que ve, en un moment de caiguda de comprensió lectora, expressió escrita i càlcul, aquí i arreu. És ja un tema vell. De mica en mica va desapareixent la formació humanística dels currículums. On queden la filosofia o la literatura o la història? Són –encara ho són– el fonament del pensament crític, la creativitat, la capacitat de reflexió i d’anàlisi.

No en tinc cap dubte i coincideixo amb Desmurget: llegir ens fa més intel·ligents i ens ajuda a entendre més bé els altres. Les pantalles inhibeixen les capacitats intel·lectuals. Molt encertat, per tant, el subtítol: Més llibres i menys pantalles. Són 20 euros i 500 pàgines en cinc parts: La lenta agonia de la lectura, L’art de llegir, Les arrels de la lectura, Un món sense llibres i Beneficis múltiples i duradors, amb 100 pàgines d’annexos, notes bibliogràfiques i agraïments.

Us el recomano en aquest viatge interior.