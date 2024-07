Dependència del turisme

Creat: Actualitzat:

La proporció turista-resident al nostre país és molt elevada, com demostra el fet que l’any 2023 es van rebre 9,3 milions de visitants. Andorra ha superat els valors anteriors a la pandèmia que, des de l’any 2016, oscil·laven prop dels vuit milions i escaig. Entre els visitants predominen els excursionistes –menys de 24 hores– sobre els turistes, i més de la meitat entra per la frontera hispanoandorrana. Des del ministeri de Turisme i Comerç es valoren les xifres actuals de visitants com a positives per a l’economia, però se subratlla la necessitat d’adoptar un model de turisme sostenible que beneficiï tant els residents com els operadors turístics i els turistes.

És evident que a casa nostra aquesta activitat és un dels pilars econòmics del país i que l’oferta destinada als visitants s’amplia i reforça dia a dia. El turisme influeix en l’economia, l’entorn, el paisatge i la població resident; també és un fenomen complex que demanda abundants recursos i que, per tant, s’ha de sotmetre a processos de planificació i ordenació. El Govern és conscient que el canvi climàtic i la massificació del destí obliguen a prendre decisions, implementar mesures, ordenar i planificar la política turística nacional per promoure la qualitat de l’oferta i aconseguir un equilibri entre ciutadania, economia i recursos naturals. Està per caure la llei de turisme, que complementarà les accions iniciades, com la taxa turística, que l’any 2023 va recaptar sis milions, i els estudis de capacitat de càrrega del turisme, que hauran d’establir els límits del sector. També s’ha suspès temporalment l’atorgament de noves llicències per a habitatges d’ús turístic i existeix la voluntat política d’instaurar la vinyeta turística als vehicles dels visitants.

Després de la pandèmia el turisme ha esdevingut un fenomen descontrolat i les mesures aplicades en destins turístics, com és el cas de les Balears (taxes, restriccions, moratòries hoteleres, prohibició de plataformes de lloguer de pisos turístics), de moment, no han donat els resultats esperats. Dit d’una altra manera, s’ha d’evitar que Andorra mori d’èxit, com està succeint amb altres destins; també cal explorar noves vies per contenir la massificació i deixar de promoure projectes multitudinaris.