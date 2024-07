L’aposta pel teletreball

Creat: Actualitzat:

El comú d’Ordino ha publicat una norma que regula el treball no presencial dels seus empleats. Ja fa quatre anys de la pandèmia, durant la qual molts de nosaltres vam haver de fer treball no presencial per obligació. Aquella mesura va suposar un canvi en l’organització de la nostra feina, la coordinació amb els caps i/o els companys i l’adaptació a noves formes de comunicació i d’acció, amb pros i contres, com amb tot. Tanmateix, la regulació d’aquesta modalitat de treball és una mesura que considero positiva, ja que aporta certs avantatges per als treballadors que vulguin acollir-s’hi. Cal incidir que el teletreball ha de ser voluntari, combinat amb la presencialitat i que alhora no ha d’afectar funcions professionals que impliquin presencialitat necessària. Per a aquells, però, que fan tasques que no la requereixen, és una forma de treball que, amb les salvaguardes que proposa el reglament ordinenc –basades en la consecució de resultats per objectius i les consegüents avaluacions i controls–, afavorirà el desenvolupament professional i la gestió personal del temps i volum de feina. Hi ha estudis que indiquen, alhora, que afavoreix la productivitat dels treballadors, que a més tendeixen a dedicar a la feina més hores de les que dedicarien presencialment. Coincideixo també que, sempre que sigui voluntari i possible, afavoreix la conciliació familiar, ja que permet que les famílies puguin passar més temps a la llar sense dependre de tercers per garantir, per exemple, que la casa no estigui buida quan els fills tornen de l’escola, element alhora important de cara a garantir que els progenitors puguin compartir la cura pels fills en pro de la igualtat laboral i de la salut mental i afectiva dels seus fills. És també ben cert que mentre es teletreballa, es produeixen menys desplaçaments en vehicle propi i això redunda en menys emissions i alhora en un estalvi important en carburant i àpats. Les administracions públiques tendeixen a posar la primera pedra en aquest tipus de mesura, que algunes empreses també apliquen, especialment les que no ofereixen serveis que requereixen presencialitat. Aposta de futur clara, quan veiem que al nostre entorn hi ha debats sobre la durada de les jornades laborals i la jubilació o apostes, com a Grècia, d’augmentar-ne fins i tot les hores setmanals en alguns sectors.