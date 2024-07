La cultura andorrana

Creat: Actualitzat:

La darrera setmana hem viscut tots, de forma més o menys directa, el fenomen succeït amb el concert del famós DJ francès David Guetta. No entraré si l’esdeveniment s’havia d’haver anul·lat o no –tot i que personalment penso que la decisió es va fer pública massa tard– perquè respecto la feina dels professionals, que ho van considerar aconsellable.

Allò que sí que m’agradaria fer és una reflexió una mica més profunda sobre els artistes del nostre país, en tots els seus àmbits, perquè des del Partit Socialdemòcrata estem convençuts que la cultura és prioritària. Només cal recordar que és el nostre grup parlamentari qui impulsa, la darrera legislatura, un text que ja és una realitat: l’Estatut de l’artista.

Cal fer polítiques perquè els artistes locals tinguin més visibilitat al país i fora de les nostres fronteres. Amb això no em refereixo al fet que no haguem de fer festivals en què contractem professionals internacionals –seria ingenu dir el contrari–, però sí que penso que als de casa els hem de cuidar perquè això també significa que ho estem fent amb el nostre llegat i la nostra llengua. Cuidar els nostres artistes també és fer créixer la marca Andorra. Perquè si ho fem –i ho fem bé–, d’aquí a uns anys no podem tenir al país un artista andorrà que empleni un festival?

Això passa, però, per invertir-hi diners i recursos. No podem esperar que ells facin la feina tots sols i després siguem tots qui recollim les llavors del seu esforç i ens vanagloriem del seu èxit. Treballem-hi plegats: institucions nacionals i comunals, sector privat, músics… Només amb el suport de tots podrem fer que els nostres professionals estiguin orgullosos de lluir Andorra arreu del món.

És cert. L’Estatut de l’artista és un primer pas i n’és un de molt important, però hem d’anar més lluny i fer veure als nostres artistes que confiem i que n’estem orgullosos perquè si creixen ells, també ho fa la marca Andorra.

Per això, des del comú d’Andorra la Vella a partir del setembre es recuperarà el Dijous de Rock. Un exemple de com es pot fer música i entreteniment amb els nostres i, a més, apostant per festivals en català.