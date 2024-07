Buscar la solució

Creat: Actualitzat:

En aquesta mateixa columna he glossat repetides vegades sobre la complexitat de la societat actual, que no es pot encabir en unes peticions de principis peremptòries, tal com ho fan, massa sovint, uns partits i moviments polítics populistes, que siguin de dretes o d’esquerra. Hem de constatar i lamentar que aquests col·lectius queden subordinats a unes ideologies que no admeten de cap manera les veus dissonants o la contradicció. Un comentarista famós va escriure, ja fa anys, que aquesta forma de militantisme condueix a una hemiplegia intel·lectual, a no voler reconèixer cap legitimitat als seus opositors. I en els últims mesos, aquesta tendència ha anat empitjorant.

L’exemple més exclamatiu és l’enfrontament Israel-Palestina, a causa del qual es commina tothom a triar entre un o altre bel·ligerant. Així, alguns no han volgut de cap manera reconèixer l’agressió terrorista de Hamas, del tot injustificable. I, a l’ensems, acusen Israel de genocidi, terme que té un significat especial en aquestes circumstàncies específiques. Altres no han dubtat ni un sol moment i amb raó a acusar Hamas de terrorisme, però, a l’ensems, fan cas omís de l’ofensiva sobre Gaza que damnifica també poblacions civils, nens, dones i persones d’edat avançada, que no han participat ni tan sols donat suport a l’atac del 7 d’octubre. I els pocs intervinents que, amb valentia, han intentat recordar que no tot s’hi val i van fer prova de compassió tant envers uns com els altres, s’han vist atacats, per no dir amenaçats, amb una virulència insigne.

La pregunta que queda pendent és determinar en quin moment cessarà aquesta polarització extrema en les opinions, de tal manera que aquest conflicte, i altres a la nostra vella Europa, es puguin resoldre mitjançant el diàleg que faciliti reconèixer als uns i els altres el seu dret a viure amb seguretat i a ser respectats. I, per això, no necessitem aquests incendiaris hemiplègics, sinó aquells altres que, amb abnegació, fan sentir la seva veu conciliadora i mostren la seva solidaritat amb les víctimes innocents, tot i les amenaces que reben. Per tant, els extremistes haurien de callar, la qual cosa facultarà trobar les solucions que tots esperem.