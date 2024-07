Creat: Actualitzat:

El desenclavament d’Andorra, la millora de les connexions, és fonamental per a la seva prosperitat econòmica. De res serveix que tinguem un país meravellós si no s’hi pot accedir ni circular. Per això la construcció de les carreteres per connectar amb Espanya i França per part de FHASA, als anys trenta del segle passat, és considerada un abans i un després en el progrés d’Andorra.

En l’actualitat, però, la connexió per carretera ja no és suficient, i més en un món globalitzat en què tothom es mou i fa grans distàncies de manera habitual. Per això, en absència de tren i lluny de zones marítimes, és tan important la consolidació de la connexió aèria. És a dir, l’aeroport d’Andorra-la Seu, en benefici tant dels andorrans com dels qui ens visiten.

Per tant, s’ha de rebre com una excel·lent notícia els bons resultats de la nova ruta entre Andorra i Palma de Mallorca durant aquest hivern. Uns resultats que han portat el Govern a anunciar la continuïtat d’aquesta connexió durant tot l’any. Aquesta ruta se suma a la de Madrid, ja consolidada també de gener a desembre, amb els seus dos vols setmanals d’anada i tornada.

La bona rebuda de les dues connexions ha motivat el Govern a seguir explorant altres opcions de línies aèries per obrir Andorra a l’exterior. Per exemple, fins a París, que al seu torn permetria connectar amb moltes altres destinacions europees, l’Àfrica i l’Àsia.

A més, l’aeroport s’ha convertit els darrers anys també en una terminal per a clients de vols privats, aspecte que facilita les sinergies econòmiques d’Andorra, així com la mobilitat dels empresaris o esportistes d’elit que viuen a Andorra i viatgen constantment.

En total, aquest esforç per dinamitzar la infraestructura ha permès sumar 6.300 passatgers entre gener i mitjans del mes de juny d’aquest any, amb ocupacions que han superat el 90% en temporada alta d’esquí, tant per al vol de Palma com per al de Madrid.

En resum, des de la seva inauguració, l’aeroport d’Andorra-la Seu ha anat consolidant-se i creixent en passatgers. Pel bé d’Andorra, així ha de seguir sent els anys vinents.