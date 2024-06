Tres de gerontocràcia

Creat: Actualitzat:

1. Si res no canvia, la presidència dels Estats Units se la disputaran, el mes de novembre d’aquest any, un senyor blanc de 81 anys i un altre senyor blanc de 79 anys. L’esperança de vida als Estats Units és de 76 anys. L’esperança de vida per als estatunidencs blancs de sexe masculí que arriben als 80 anys és de 7 anys més de vida. Vaja, que si guanya Biden, que en farà 82 a finals d’any, i es comporta estadísticament com un blanc típic, acabaria el mandat amb un any de marge per fer vida de jubilat. Si guanya Donald Trump, hauria d’esquivar la justícia només durant tres anys més abans d’anar a enredar a l’altre barri. En cap dels dos casos, no sembla una bona notícia que el destí de cap país quedi en mans de persones tan a prop del final. I us diria que amb Biden, rai, que sense una reelecció a l’horitzó podria jugar a fer de president que marca grans línies i que deixa fer en tota la resta, a diferència de Trump, que ja sabem que governarà de manera unipersonal.

2. Tot i que el que s’estila són les opinions unidimensionals, crec que sobre aquesta qüestió hauríem de poder dir dues coses alhora, i no són autoexcloents. La primera és que com ja hem dit, Biden (i Trump, tot i que ara em centraré en el demòcrata) és massa gran per ser un bon candidat i un bon president. Que es presenti és, de totes totes, una mala decisió. La segona, però, és que tot i que moltes televisions i molts vídeos virals presentin un candidat demòcrata de 110 anys contra un candidat republicà a punt de fer els 70, tots dos estan igual de cardats. La diferència és que a Biden li exageren tota la seva feblesa (amb vídeos retallats, plans manipulats, etc.) i a Trump li dissimulen totes les seves desbarrades (l’altre dia la Fox, per exemple, va tallar de seguida un discurs del republicà on no s’entenia res de res, un discurs que, si l’hagués fet Biden, l’haurien viralitzat a l’instant).

3. Tot i que la senilitat de Trump i la de Biden siguin equiparables (per bé que el primer la dissimuli amb energia, sortides de to i mitjans amics), recordem, també és cert que Biden és una mala opció. Els demòcrates ho saben. I ell també. I hauria de plegar. I els aniria bé. L’honestedat segur que es paga molt millor que el que ens diuen els spin doctors.