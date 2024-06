Creat: Actualitzat:

La nit del 23 de juny és una de les més màgiques de l’any. La revetlla de Sant Joan, una festivitat arrelada en la tradició, celebra el solstici d’estiu amb un conjunt de rituals plens de simbolisme i encant. El foc purificador és el protagonista de la festa, en què les falles i les fogueres il·luminen la foscor i cremen allò vell per donar pas a noves esperances.

Els banys de mitjanit són un altre ritual emblemàtic. La creença diu que les aigües del mar, en aquesta nit especial, tenen propietats guaridores i renovadores. Així, la gent se submergeix al mar per purificar-se i començar de nou amb energies renovades. Les herbes de Sant Joan, com el pericó i la ruda, es pleguen també en aquesta nit, ja que es creu que tenen les propietats medicinals i màgiques al màxim.

Això fa que la màgia, un art ocult que pretén produir efectes a partir d’elements sobrenaturals o de la natura, es manifesti plenament durant aquesta nit. Els focs, les danses i els rituals guaridors converteixen la revetlla en una experiència única, en què allò inexplicable i meravellós es fa present. És una nit en què la frontera entre el natural i el sobrenatural es difumina, i la màgia sembla impregnar-ho tot.

Però la màgia no tan sols es troba en els rituals de Sant Joan. En la vida quotidiana, sovint fem servir el terme màgic per descriure fenòmens que no tenen una explicació racional. L’amor, la felicitat, els moments inexplicables de bellesa i connexió humana són percebuts com a màgics, perquè van més enllà del que podem entendre amb la raó.

En última instància, la màgia de la vida ens porta a viure-la plenament, a apreciar cada moment com un do preciós. Vivim en un món ple de misteri i bellesa, i és el nostre deure viure’l amb intensitat i gratitud. Com diu J. L. Sampedro: “El temps no és or; el temps és vida.”

Per això, la màgia de Sant Joan ens recorda que, tot i les seves manifestacions sobrenaturals, la vertadera màgia rau a viure amb plenitud i consciència.