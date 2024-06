I si desvelés un truc de màgia?

Creat: Actualitzat:

Aquest 20 de juny, Ordino es transforma en un escenari de somni gràcies a la Nit de la Candela. L’esdeveniment, inspirat en la Notte delle Candele de Vallerano, converteix el nucli antic en un laberint de llum amb més d’11.000 espelmes que il·luminen carrers, jardins i places. És una festa de la llum que, coincidint per època amb la pròxima nit de Sant Joan, celebra el solstici d’estiu i fa comunitat després de l’hivern.

Les actuacions en directe són un altre punt fort de la nit. Aquest any, els artistes Naiacústic, Shuffle Express, Improvisto’s Krusty Show, JaviLin, Neus Mar i el pianista Jordi Barceló ompliran diferents espais d’Ordino amb música i llum. A més, el Museu Casa d’Areny-Plandolit oferirà una visita a la llum de les espelmes, a partir de les 19.00 h, una experiència única que afegeix un punt de misteri i història a la nit. A la vegada, la presència de food trucks en diferents punts del poble assegura que ningú passi gana sense perdre’s cap detall de l’ambient festiu i màgic.

La Nit de la Candela és com un truc de màgia del qual us revelaré el secret esperant que això no li tregui l’encant, sinó que es valori l’enginy del mag. El veritable truc és el treball del personal de Cultura i de Manteniment del Comú, que organitzen i asseguren l’èxit de l’esdeveniment, així com els voluntaris, que, amb la seva energia i entusiasme, són l’ànima de la celebració.

Recordo la meva primera Nit de la Candela després de la pandèmia. Vaig veure com el nucli antic d’Ordino es despertava d’un llarg somni. Va ser una experiència transformadora veure’l convertit en un laberint de llum, ple de vida i alegria. Des de llavors, aquesta nit ha esdevingut una tradició familiar, i no dubto que continuarem gaudint-la enguany malgrat l’absència del nostre pilar familiar, el meu pare.

La Nit de la Candela no és només un esdeveniment cultural; és una experiència que ens connecta amb la història, la música i la bellesa de la nit. És una demostració de com la llum i l’art poden transformar no només espais, sinó també ànimes. Si tens l’oportunitat, no et perdis la màgia d’aquesta nit especial a Ordino.