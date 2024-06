Nou capítol a la política de la UE

Creat: Actualitzat:

Dia d’eleccions per als nostres països veïns i tot apunta que tindran uns resultats diferents dels que hi ha hagut fins ara, ja que la majoria de les enquestes (com la d’Ipsos, realitzada per a EuroNews, o la feta per election.de) indiquen que la coalició actual, que governa Europa històricament, desapareixerà. Fins ara han estat governant els populars i socialistes europeus, amb el suport de Renew Europe, grup liberal que feia d’intermediari, però ara totes les enquestes indiquen que aquest últim farà una baixada important (fins a vint-i-un eurodiputats) i, per tant, la majoria absoluta que han tingut aquests tres partits al llarg de la història europea desapareixeria.

D’altra banda, les enquestes donen bons resultats als partits més conservadors, els quals podrien ser imprescindibles per a la formació d’una nova majoria, en concret el partit ECR, que ha centrat la campanya en dos punts clau: agricultura i immigració. Els resultats no pinten tan bé per al centreesquerra, el qual s’enfonsaria bastant (exceptuant el partit d’extrema esquerra The Left, el qual sortiria beneficiat en aquestes eleccions), les dades indiquen que els socialistes podrien perdre algun diputat i els verds podrien baixar fins a divuit escons, mentre que la resta de formacions de centre i de dreta (excepte els liberals) pujarien en vots.

Aquests resultats es deurien a com els partits han tractat els temes que estan a l’ordre del dia, tant si els han evitat com si s’han mullat de ple per ser els primers a definir el marc mental i, per tant, establir com es jugarà el debat.

No queda dubte que seran unes eleccions marcades per l’auge dels extrems, en especial de la dreta, amb els partits ID i ECR, els quals possiblement podran decidir si Von der Leyen renova mandat o no.

El canvi que coneixerem aquesta nit podria redefinir el rumb de la Unió Europea i marcar l’inici d’una nova era política amb implicacions profundes per a la regió o, contràriament, es podria mantenir una majoria com l’actual, però més reduïda que mai. Els futurs eurodiputats s’enfronten a decisions crucials que determinaran les polítiques comunitàries, l’economia i la cohesió interna de la UE.