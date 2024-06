Sobre l’impost de la taxa turística

Creat: Actualitzat:

Ja fa unes setmanes, en sessió de consell de preguntes, li vaig demanar al molt il·lustre ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, pel funcionament de l’impost de la taxa turística.

La seva resposta no em va aclarir quina és la finalitat de l’impost i, de fet, va donar dades del tot inversemblants, com, per exemple, que una part de la previsió de recaptació de la taxa turística –1.733.820 milions– provingués de pernoctacions a “casa d’amics o familiars”.

Tampoc va quedar clar on van destinats els diners de la taxa turística, així que vaig reformular la pregunta per escrit. Unes setmanes després, amb la resposta, vaig confirmar la conclusió que temia.

La majoria dels diners que es recapten amb la taxa turística van a Andorra Turisme per finançar projectes ja existents com el Cirque du Soleil o a la millora d’infraestructures. Però allò que em sorprèn i que lamento més és que no hi ha res destinat a la formació turística.

Des del PS no ho entenem. Principalment, perquè des de Govern –i així ens ho ha fet saber més d’una vegada– se’ns parla sempre de la voluntat de tenir un turisme qualitatiu, més que quantitatiu. És a dir, de deixar el turisme de masses i apropar-se a aquell que aporta coses bones al país. Tanmateix, és contrària a les polítiques que s’estan fent des de l’executiu, sobretot pel que fa a formació, i m’explico: si allò que volem és tenir un turisme de luxe, la formació ha de ser la principal eina. Cal recordar que a Andorra –fora dels serveis que puguin oferir sistemes educatius com el francès– està a punt de desaparèixer l’única escola de turisme. Els diners que provenen de la taxa turística podrien utilitzar-se per salvar-la en lloc de finançar projectes que incentiven encara més el turisme de masses i que, en la majoria d’ocasions, ja reben una partida pressupostària per dur-se a terme. Invertir en educació és fonamental, més si volem que el turisme d’Andorra sigui de qualitat –tant aquell que ve a visitar-nos com el que nosaltres puguem exportar professionalment. Hi hem de destinar tots els recursos econòmics i personals que tinguem al nostre abast.