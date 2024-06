Maduresa democràtica (I)

Creat: Actualitzat:

Seria ingenu negar que la campanya pel referèndum de l’acord d’associació amb la Unió Europea ja s’ha encetat de valent, amb l’afany legítim dels diferents protagonistes de convèncer els electors de la bondat dels seus posicionaments respectius. Avui tothom té accés al text, almenys en anglès, la qual cosa implica que les lectures comentades que s’han pogut fer, fins ara, no tenen cap més interès. Cadascú es pot informar degudament i analitzar aquest text. Ara bé, altra cosa és organitzar, tal com s’està fent i com si es tractés d’unes sessions de formació, unes trobades en les quals els ciutadans i els col·lectius que es podrien veure afectats expressen els seus dubtes, neguits o senzillament interrogants, amb la finalitat que els puguin aportar unes respostes essencialment en l’àmbit tècnic. En efecte, com sol passar en aquestes circumstàncies, el conveni i els seus annexos són feixucs i sembla difícil, ara per ara, de poder determinar del tot les conseqüències i efectes d’aquest acord, en els diferents sectors, personal i professional. Certament, una primera lectura ràpida permet confirmar que alguns principis bàsics específics i històrics queden preservats, tot i que part d’entre ells tenen data de caducitat. No obstant això, no es pot deixar de banda que, en qualsevol negociació, les parts han de renunciar a alguna cosa, per aconseguir un equilibri que sigui acceptable per a tots. Això porta a una primera conclusió: la valoració d’aquest acord ha de ser global i a nivell d’Estat. És malauradament evident que alguns sectors econòmics es poden veure perjudicats i és necessari trobar els mecanismes interns per pal·liar aquestes circumstàncies, en la màxima mesura. D’altres es poden veure beneficiats i és aquest balanç global que s’haurà de tenir en compte, amb la finalitat d’emetre una decisió meditada i conscient. Tampoc es pot obviar que la història té el seu ritme propi i camina sense pausa cap al futur. Alguns titllaran que es tracta d’una evidència, però ens hauria de fer reflexionar sobre el fet que la congelació d’un sistema pot resultar, a mitjà o a llarg termini, molt més perjudicial que la modernització assenyada del mateix.

Seguirà...