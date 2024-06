Dinamisme i esdeveniments

Creat: Actualitzat:

Ben entrada la primavera, quan el sol es deixa notar a la nostra vall, ens venen moltes ganes de sortir al carrer i gaudir dels esdeveniments que ens preparen els nostres comuns i Govern, juntament amb Andorra Turisme.

Si bé aquests esdeveniments estan pensats sobretot per atraure el turisme i fer brillar Andorra com a país dinàmic i ple de propostes interessants, també està encarat que els seus ciutadans vulguin participar i gaudir d’un nombre important d’activitats d’alt nivell.

En poso alguns exemples. Un any més, aquest juliol podrem gaudir d’una nova edició única i especialment dissenyada per a Andorra del Cirque du Soleil, que va començar fa una dècada i segueix guanyant espai i seients, per poder abastir més públic.

Així com l’Andorra Mountain Music, que se celebrarà a final de juny, amb una cartera molt reclamada que ens transportarà a la música dels anys noranta, juntament amb la fi de festa de David Guetta.

Sense oblidar-nos del ClàssicAnd, que està actualment sonant entre el mes de maig i juny a diversos emplaçaments del país, o del Festival internacional de jazz, que es durà a terme la primera quinzena de juliol.

Cal recalcar un gran esdeveniment esportiu, que fa que Andorra sigui visible en l’àmbit mundial: el Campionat del Món UCI BTT. Tot un espectacle de velocitat sobre dues rodes que omple les grades d’adrenalina i emoció.

D’aquesta manera, de festa major en festa major, i amb una agenda nacional ben plena d’esdeveniments per a tots els gustos i edats, comença una temporada preestiuenca que desitgem que ompli els carrers de turistes i faci gaudir tots els ciutadans d’aquest meravellós país.

Per tot el que representen, és important seguir impulsant activitats, establir una bona coordinació entre administracions per evitar encavalcaments innecessaris, ampliar l’agenda a totes les parròquies i evitar el que ha passat a Andorra la Vella, que més aviat l’ha reduïda, ja que s’han deixat de celebrar diversos esdeveniments els darrers mesos. Els hem trobat a faltar i confiem que el comú els pugui reprendre en el futur, per no quedar-nos enrere.