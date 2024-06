Persona dinamita

Creat: Actualitzat:

Les persones vitamina tenen l’habilitat de canviar la nostra perspectiva de vida des de l’optimisme. Ens generen una energia positiva que ens impulsa a establir i assolir metes, ens inspiren per aconseguir la superació personal o professional, ens brinden seguretat i ens promouen una sensació de benestar. En canvi, les persones dinamita són aquelles que tendeixen a entorpir qualsevol fita o voluntat de canvi o millora, tant des de la perspectiva personal com familiar, social o professional. Són persones dinamitadores. De fet, tendeixen a generar problemes en comptes de solucions. De la mateixa manera que no mostren interès ni ganes d’aprendre, ni de promoure millores ni en ells mateixos ni en el seu entorn. Aquesta actitud provoca desmotivació i desil·lusió a tots els que els envolten, dificulten aquells canvis que es puguin proposar o que aquelles metes que ens esforcem per aconseguir costin molt d’assolir o inclús impedeixin la seva consecució. Per això hem d’intentar sempre envoltar-nos de persones vitamina, perquè seran les que ens donen suport, les que ens inspiren, les que ens animen, les que ens transmeten confiança, per tant, la gent que és capaç de treure el millor de nosaltres mateixos. Però això no sempre és evident. No sempre podem escollir amb qui estem, amb qui treballem o amb qui hem de tirar endavant les nostres fites. De fet, ens obliga a desenvolupar una gran capacitat barrejada de paciència i imaginació per poder neutralitzar aquests entorpiments constants que provoquen les persones dinamita. La seva manca de capacitat de resolució, les seves pors, la inseguretat i la manca de confiança compliquen molt poder avançar en qualsevol repte, i davant d’una solució no suggerida per aquest tipus de persones sempre troben, de forma ràpida, un o més problemes, que a més no aporten cap solució a aquests problemes que plantegen ells mateixos. O sigui, pràcticament mai no veuen les coses en positiu, sempre en negatiu. Per això la gran majoria de nosaltres, en qualsevol àmbit de la nostra vida busquem envoltar-nos de totes aquelles persones resolutives, alegres, motivades, que aporten solucions, que són capaces d’avançar sense pors, ni inseguretats ni manca de confiança.