Per molts anys de bona feina

Avui, 24 de maig, se celebra el dia de Maria Auxiliadora, patrona del nostre cos de policia. Més enllà de festivitats religioses, ja que aquí podríem entrar en un debat que no ve al cas, vull aprofitar per felicitar tot l’equip que conforma la policia andorrana, però també per felicitar la feina de tots els cossos especials. Sense excepcions.

És important ser conscients de la importància dels nostres cossos de seguretat. Si Andorra avui és un referent en l’àmbit de la seguretat és per tota la feina i dedicació dels nostres cossos especials. No vull oblidar-ne cap, però si volem apostar per la seguretat nacional cal invertir recursos en diversos àmbits com són el personal, el material i l’econòmic.

És per això que hem d’apostar realment per ells, escoltar-los i treballar per fer realitat allò que ens demanen (sigui quin sigui el departament de qualsevol cos especial). Perquè si realment els volem agrair la feina no ho podem fer amb paraules, ho hem de fer amb fets i responent a les seves demandes.

Des del PS tenim clar que la manera de fer la feina de forma eficient és amb recursos per tal que els cossos especials puguin continuar fent la seva feina de la millor manera i amb totes les garanties possibles. L’Andorra d’avui en dia no és la de fa vint anys, i per tant els recursos no poden ser tampoc els mateixos que aleshores. Tot evoluciona i necessita actualitzacions i dedicació específica.

Així doncs, que el dia d’avui, així com el dia dels patrons de tots els nostres cossos especials, serveixi per celebrar, però també per recordar que la millor manera d’agrair-los la seva tasca pel país és donant-los allò que reclamen per continuar exercint de la millor manera possible.

Els polítics (en aquest cas els socialdemòcrates, com a mínim) seguirem fent la nostra feina i apostant per reclamar allò que demaneu els cossos especials (tots, repeteixo) per tenir més garanties per realitzar la vostra tasca de manera adequada. Podeu comptar amb nosaltres per fer sentir la vostra veu i transmetre les vostres preocupacions i inquietuds. Així ho hem fet sempre i ho continuarem fent.