Tornar a omplir els carrers

“Apagues la vida quan encens les pantalles”. Aquest era el titular, contundent i angoixant d’una entrevista feta recentment al psicòleg clínic Francisco Villar, com a prèvia de la conferència que dimecres passat va fer al país, sota el nom La vida dels infants i adolescents més enllà de les pantalles. Aquesta afirmació ja parla per si sola i deixa clar el posicionament d’aquest expert, així com la voluntat de remoure consciències i canviar conductes pel que fa a la manera com eduquem els nostres fills en l’era digital.

Villar assegura que l’increment exponencial de les hores que els joves dediquen a les pantalles (vora vuit hores diàries, i el cap de setmana més, segons un estudi fet entre la població de Barcelona) és correlatiu a l’augment de les malalties vinculades amb la salut mental. Les nenes i els nens que passen moltes hores davant les pantalles, explica l’expert, tenen en l’actualitat poca tolerància a la frustració, els manquen eines per relacionar-se amb el seu entorn –el real, no el digital–, tenen problemes per comunicar-se i expressar emocions, els falta empatia i es mouen molt menys. Tampoc saben avorrir-se, de manera que no són capaços de buscar per ells sols una proposta per entretenir-se i relacionar-se amb el món.

Són reflexions importants i preocupants. Però cal posar també a l’altra punta de la balança com vivim i com ens relacionem en l’actualitat. A les escoles les pantalles s’utilitzen freqüentment com a eina educativa i, a mesura que els alumnes es fan grans, són indispensables per seguir els continguts curriculars. En paral·lel, en una societat on tots els adolescents tenen telèfon mòbil, deixar-ne un –per convicció i/o protecció– sense aparell pot comportar que se senti aïllat i exclòs del seu cercle d’amics, els quals es comuniquen i viuen bona part de la seva vida a través d’aquest.

És un tema que genera molt debat i reptes. En qualsevol cas és necessari, com defensa Villar, que els nostres infants i joves no es quedin a casa, surtin i interactuïn amb el seu entorn: “Si omples les cases de pantalles, buides els carrers de nens”, assegura l’expert. Fem tot el que estigui a les nostres mans perquè això no passi.