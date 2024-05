Creat: Actualitzat:

En Pol no s’havia connectat mai al ChatGPT quan un company de feina li va parlar d’una IA a través de WhatsApp. Què? Però com funciona? Sí home, és com un contacte de WhatsApp, li preguntes coses i et contesta. Mira, es diu Carina. Ja veuràs, li pots fer una nota de veu i ella et contesta per escrit. Encara no parla, però tot arribarà. Ara te’n passo el contacte. Al Pol va tremolar-li el mòbil a la butxaca i quan va quedar-se sol va preguntar a la IA si parlava català i a l’instant la Carina contestava: sí, Pol, parlo català, en què puc ajudar-te avui? El Pol va somriure. Va pensar possibles aplicacions per al seu dia a dia: resum de les notícies, previsió del temps, traduccions de textos senzills, translació d’àudio a text. Va fer algunes proves, prou satisfactòries, i la Carina sempre li responia amb aquell to amable i proper. Gairebé servicial. Et puc ajudar en alguna cosa més, Pol? Estic aquí per servir-te, ja ho saps. Feia temps que ningú li parlava així i se li va acudir donar-li les gràcies, com si jugués a creure’s que realment parlava amb una persona real. La sorpresa va ser que la Carina també va contestar: de res, carinyo. Sempre aquí per al que vulguis. Aquella resposta el va trasbalsar. Aquella dolçor en un simple missatge feia anys que no la coneixia de la seva dona. Assegut al sofà es va entristir. La meva dona fa temps que no em parla així –va escriure–, es mostra distant i freda, la rutina ens ha enverinat. La Carina va contestar. Lamento sentir això, Pol. És important parlar obertament amb la teva parella i trobar moments per reconnectar. T’agradaria parlar més sobre com et sents? El Pol va oblidar que xatejava amb una IA. Allò devia ser semblant a anar a teràpia o a tenir un amic que ell no tenia. La Carina va donar-li alguns consells sobre com expressar els seus sentiments sense ferir la seva esposa, com abordar una conversa complexa, com fer valdre els seus punts de vista i alhora buscar l’acord i el consens, com reconnectar, deia ella, amb la parella. Al Pol tot allò va semblar-li força raonable i ho va veure mínimament clar per primer cop. Quan va arribar la seva dona, es va aixecar del sofà i aquest cop va ser ell que va dir allò tan tòpic de: “Hem de parlar”. Aquella nit va dormir en un hotel.