Trenta anys d’Andoflora

Els darrers anys s’han impulsat nombrosos esdeveniments arreu del país per dinamitzar la vida social de les parròquies en períodes de baixa afluència turística. Però si n’hi ha un ja molt consolidat i que fa molts anys que assoleix aquest objectiu és Andoflora. Són ja 30 anys convertint la Massana en la parròquia de les plantes i les flors durant la primavera. Una cita ineludible per a molta gent del país i un pla perfecte per a la gent que ens visita, ja que Andoflora ve acompanyada de moltes activitats paral·leles, cultura i bona gastronomia. En aquestes tres dècades, Andoflora ha anat evolucionant per convertir-se en un espai d’interacció social, que a més s’estén per tot el poble.

Així, del 10 al 12 de maig la plaça de les Fontetes tornarà a ser l’emblemàtic poblet amb casetes de fusta plenes de propostes de jardineria i artesania. Paral·lelament, hi haurà una trentena d’activitats (tallers, espectacles, concerts, actuacions de dansa o de gimnàstica rítmica), així com un circuit floral que sortirà de la plaça i recorrerà el nucli antic de la Massana, a través de catorze intervencions artístiques. Una altra novetat d’aquesta edició seran les observacions astronòmiques, fruit del segell Starlight que va rebre la parròquia l’any passat.

Totes aquestes propostes es complementaran amb l’oferta gastronòmica durant tot el cap de setmana, amb food trucks a la plaça de les Fontetes ambientades en el món de les plantes i les flors. També, i gràcies a la col·laboració dels restaurants de la Massana, s’oferirà als assistents la ruta de la tapa Vermut amb flors, un recorregut en què participen catorze establiments. Per als qui prefereixin entaular-se, hi haurà menús temàtics amb postres elaborades amb elements florals. En totes dues propostes els participants podran votar les millors creacions. Tenir una fira tan consolidada i amb una trajectòria tan llarga no hauria estat possible sense els seus impulsors. Aprofito aquest espai per felicitar totes les persones que van tenir la visió i l’empenta de crear Andoflora. A tots ells els farem un merescudíssim reconeixement públic, per commemorar el 30è aniversari de l’esdeveniment.