Hi ha persones que les acusacions li rellisquen com a aigua en ploma d’oca, ni li van ni li venen. Són els anomenats cínics. Són aquelles persones que no s’immuten davant l’evidència del mal que han comès o davant l’acusació per aquest. Fins i tot podrien dibuixar un gran somriure de no importar-los gens el que han fet. Un somriure amb el qual poden arribar a desfer les acusacions, sinó també i sobretot menysprear l’acusador. El cínic no sent cap mena de vergonya i en el seu discurs sempre intenta destruir tot el convencionalisme establert, per ell basat en mentides. Els cínics tendeixen a ser malfiats i desconfiats. Generalment, són poc empàtics amb la resta de persones, sobretot amb les més desvalgudes, menystenint les seves preocupacions. Inclús poden aprofitar les debilitats dels altres per perjudicar-los encara més. I tot embolicat d’un somriure que els acompanya allà on van. Ben segur que tots coneixem persones d’aquest tipus. Però si es pensen que el seu cinisme els protegeix de tot, tinc males notícies: ser un cínic pot perjudicar seriosament la salut. Diverses investigacions han dibuixat un futur una mica pessimista en termes de salut per als cínics, ja que han associat aquesta visió negativa de la naturalesa humana amb més risc de mortalitat, menor benestar psicològic, disminució de l’autoestima i fins i tot menor capacitat de mantenir relacions familiars i socials durables. Per tant, la manera com veuen el món definitivament té efecte en ells mateixos, i si ho miren sempre amb hostilitat i agressivitat, al final es gira en contra seva. Altres investigadors han conclòs que el cinisme no només és la causa de la mala salut, sinó que també en pot ser la conseqüència. Mostren com el deteriorament de la salut condueix a limitacions en la vida quotidiana, a dificultats en un pensament clar i ràpid, a una dependència més gran dels altres i a una sensació de no tenir control sobre la vida. Tot això fa que les persones malaltes aprenguin a crear estratègies d’autoprotecció, entre les quals hi ha la desconfiança i l’hostilitat. Moltes vegades s’associa el cinisme a personatges rellevants, perquè són persones amb una dosi d’art per a la sàtira i amb una irònica acidesa en el seu discurs que dona lloc a una visió cínica del món.