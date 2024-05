La perífrasi mundial

Creat: Actualitzat:

La perífrasi és com un meandre en el curs del riu, un revolt en el discurs per anar una mica més enllà i finalment tornar, si fa no fa, al mateix punt des d’on reprendre l’argumentatio o l’expositio, que sempre queda bé dir alguna llatinada. El meandre –el diccionari ens n’ofereix alguns sinònims d’una sonoritat meravellosa, gairebé aquosa, com ara marranxola o la no menys musical ramanxola–, el meandre i la perífrasi, dèiem, són francament inútils si no fos perquè d’aquesta manera les aigües o les paraules banyen una riba on l’herba creix ufanosa, i els sintagmes s’eixamplen com en una primavera permanent. La marrada en el camí, així d’innecessària és la perífrasi, tot i que és cert que a vegades el caminoi que fa volta ens permet albirar paisatges que per la ruta directa potser ens perdríem, així com la perífrasi o el parèntesi a voltes també ens ensenyen detalls no imprescindibles, però sí apreciables, sigui pels seus matisos o pel fet que la sintaxi s’allarga, s’estira en subordinades i es recrea en sinònims que són troballes tan valuoses com la posta de sol a l’horitzó des del mirador d’un circumloqui. Però cal vigilar amb l’abús de les perífrasis perquè poden distreure el lector, i quan diem distreure també podríem dir que el confonen perquè no s’entén cap a on va el text, si totes aquelles marrades retòriques són tan innecessàries com prometen i l’article no s’ha convertit, més que en un meandre –marranxola o ramanxola– en una fotuda rotonda textual que no va enlloc. Potser l’autor no sabia què diantre escriure i s’ha empescat un joc tan inútil com innecessari? Però no, perquè una metàfora –això sí, una metàfora suada que voreja el tòpic– esclata quan s’acaba el circumloqui: potser tota la nostra vida no és res més que una perífrasi, una marrada en el camí que va del naixement a la mort? Les nostres vides estan plenes de perífrasis. No saps com respondre a un problema que no té solució bona? Crea una comissió. Vet aquí la perífrasi. Fins que la comissió dictamini res, hauran passat mesos. O si la cosa és grossa, promou una declaració internacional: la perífrasi mundial trigarà anys a acordar els termes d’una declaració ramanxola. Retòrica. Mentrestant no aturem el canvi climàtic, ni els genocidis, ni les guerres.