Què ens diu en Sánchez

Creat: Actualitzat:

Pedro Sánchez, president del Govern d’Espanya, ens ha cridat l’atenció convidant tothom a fer una pausa i una reflexió profunda sobre el rumb actual de la nostra societat.

Vivim en un context en què la polarització s’ha convertit en la norma. Les tensions entre els diversos sectors de la societat arriben a nivells alarmants i generen confrontacions violentes i fractures que impedeixen el diàleg, i, fins i tot, la convivència pacífica. I Andorra no és immune a aquesta tendència.

En aquest escenari, el joc polític s’ha transformat en una dinàmica perillosa. En lloc de valorar la reflexió i el debat intel·lectual, s’ha premiat l’atac personal i la desqualificació de l’oponent. Els partits polítics recompensen aquells que fan servir la destral dialèctica, convertint-la en arma de batalla per aconseguir poder.

Una de les causes d’aquesta polarització és la proliferació de mentides i notícies falses. Les plataformes i mitjans digitals disseminen la desinformació entre una població que només s’informa a les xarxes socials.

El gest d’en Pedro Sánchez ens convida a detenir-nos i reflexionar sobre aquests fenòmens que soscaven els fonaments de la nostra convivència. Cal reconèixer la urgència de reconstruir els ponts entre les diferents visions de la societat i de tornar a valorar el diàleg constructiu i el respecte mutu.

Això implica, en primer lloc, una voluntat col·lectiva de desactivar les bombes de rellotgeria de les notícies falses i les desqualificacions personals. Hem de ser crítics amb la informació que consumim i exigir rigor i veracitat als mitjans de comunicació i a les plataformes digitals.

A més, cal fomentar una cultura del debat argumentat i respectuós, en què les idees es debatin amb arguments sòlids en lloc de recórrer a desqualificacions personals. Aquest és el camí cap a una societat més cohesionada i democràtica, on les diferències siguin vistes com a fonts d’enriquiment i no de confrontació destructiva.

La crida de Pedro Sánchez no només és una invitació a la reflexió, sinó un clar recordatori de la responsabilitat de tots com a ciutadans en la construcció d’una societat més justa i harmoniosa. Ara toca una revolució ètica, per obrir el camí a un diàleg sincer i respectuós, fonamentat en la veritat i la raó.