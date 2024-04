Jovent i sectes econòmiques

Creat: Actualitzat:

No volem veure-ho i, com va passar amb la covid, ens enganyem pensant que això mai no arribarà a casa, però ja són aquí. Encerta el col·legi de psicòlegs quan declara estar preocupat per l’intrusisme, però el problema va més enllà i està latent a cada telèfon mòbil.

No cal ser erudit per saber que gran part del jovent, d’arreu, també a Andorra, contempla un futur incert, amb treballs precaritzats, salaris a la baixa i escasses possibilitats de fer-se un lloc com els que, amb molt d’esforç, han pogut fer-se les generacions anteriors. És en aquest context en què apareixen els nous gurus del “desenvolupament personal”, personatges nocius que, amb tècniques agressives de captació, estan creant un veritable exèrcit de joves zombificats, la majoria de nivell socioeconòmic mitjà i mitjà baix que, seduïts per tota una delirant iconografia (xalets, cotxes d’alta gamma –sovint amb matrícula andorrana–, viatges i dones voluptuoses, tot regat d’un luxe vulgar) segueixen cegament als pseudolíders. Aquests dies s’ha fet viral un tal Llados, però no és l’únic i el seu discurs està viu en tots els clons que han creat, ell i altres com ell, i que es poden trobar a les xarxes amb relativa facilitat.

Promeses d’èxit, diners i transcendència social en un còctel absurd que inclou obsessió pel fitness –tan exagerat que s’ha convertit en carn de mem–, neollengua i una disciplina gairebé militar que se sumen a més tècniques sectàries com ara aïllament de família i amics, control de la son, exaltació de la germandat i por de ser expulsat del grup. Perquè aquests veritables estafadors no només es queden els diners dels seus “alumnes”, sinó que han muntat sectes, on també s’apropien de la seva voluntat.

Tan nocives com les cadenes d’anorèxia i bulímia, això és el que es presenta com a aposta de futur al nostre jovent, amagats a TikTok i a Instagram. Molts més joves del que pensem consumeixen aquests continguts, en privat o en grups de WhatsApp o Telegram, i condicionen les seves vides segregant-se en una fantasia, d’una manera que molts adults encara no estan preparats per entendre.

Vivim una crisi de valors per la qual no existeixen les fronteres i, malauradament, a Andorra, molt aviat parlarem molt més d’aquestes sectes econòmiques.