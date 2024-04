Creat: Actualitzat:

Fa dues setmanes, en compareixença a la comissió d’Economia, des de la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat se’ns van presentar les línies de treball. Una reunió que va servir per deixar clar quin és el camí traçat per a la legislatura sobre aquests sectors. Vull aprofitar l’avinentesa per felicitar l’equip de la secretaria d’Estat, així com el Sr. David Forné, pel seu treball, que realitza amb un tarannà dialogant i obert tot i que puguem estar més o menys d’acord.

Allò que no em va convèncer gaire és l’aposta que es fa des de Govern del projecte del tramvia a Andorra. Un projecte del qual des de Govern es parla cada vegada menys, maquillant-lo amb el concepte de transport segregat i amb una aposta més notable cap al conegut com a bus vitorià, que no deixa de ser un autobús elèctric amb una via preferent. És a dir, el mateix invent que el bus exprés, però elèctric. Si no va funcionar la primera opció, per què hauria de funcionar la segona?

Cert, ells tenen la majoria al Consell General i són legítims d’escollir el projecte que més convenient creguin, però allò que tenim clar des del grup parlamentari del PS és que, si cal fer una aposta real pel tramvia, fem-la, i que si no es vol fer siguin clars i deixin de jugar amb formes ambigües sobre el projecte que se cerca. Recordem que la secretaria d’Estat, que lidera en aquest cas el mateix cap de Govern, quan encapçalava la llista de Demòcrates per Andorra a les eleccions general, així com durant les comunals, va dir que sí al projecte del tramvia. Ara, comicis passats, sembla que no ho tenen tan clar.

Siguem transparents amb la ciutadania i expliquem quin és el projecte de mobilitat pel qual aposta el país. Nosaltres tenim clar que el bus elèctric no és la solució.

Des del PS, i així ho vam fer saber la setmana passada a Andrail en una reunió que vàrem mantenir al Consell General, esperarem els estudis per saber quina és l’aposta pel Govern de Demòcrates per Andorra. Perquè nosaltres seguim apostant pel tramvia com el millor projecte. Així ho vam dir en campanya i ho continuarem defensant.