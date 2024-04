Cotxe elèctric o tèrmic

Creat: Actualitzat:

emblaria com si no existís cap més alternativa. D’aquí a pocs anys, l’electricitat hauria de ser l’energia preponderant, en particular en l’àmbit de la mobilitat. En primer lloc, per als cotxes. Tot i que, en el moment actual, molts dels seus usuaris s’adonen dels defectes que comporten. En particular, la poca autonomia per als llargs trajectes i la durada, llarguíssima, de les obligatòries recàrregues. Malgrat això, a l’horitzó 2035, els automòbils tradicionals haurien de desaparèixer del mercat, si, a l’últim moment, els que decideixen no concedeixen una pròrroga, ja peticionada per diferents constructors. Val a dir que aquesta eventualitat sembla més que probable. En efecte, el cost d’aquest tipus de vehicle és un gran impediment per a la seva extensa difusió. Sense parlar de la dificultat de fabricar i reciclar un nombre exponencial de bateries, la construcció de les quals comporta també una petjada ecològica que no es pot menysprear. A més a més, apareixen altres incògnites quant a la producció d’electricitat, que serà imprescindible per fomentar la generalització d’aquest tipus de vehicle.

Tot i això, nombroses polítiques públiques s’estan encaminant cap a aquest objectiu, el qual podria ser compartit pels altres mitjans de transport. Així, s’estan ideant unes avionetes que farien servir el mateix tipus d’energia, amb l’esperança que els progressos científics permetin implementar-la posteriorment en avions comercials de gran capacitat. I, en el mateix moment, s’està estudiant la viabilitat d’electrificar els grans creuers, que causen, en els ports, una pol·lució inquietant.

Tots aquests estudis tardaran a donar els seus fruits, si mai en donen algun dia. Per tant, en aquest àmbit, no es pot fer prova d’ingenuïtat i cal defugir l’efecte de moda, impulsat, molt sovint, per uns militants que no volen veure els inconvenients de les seves propostes, en part utòpiques. Ara bé, tampoc ens podem enrocar en un passat que ja ha demostrat que implica uns danys irreversibles per al nostre planeta. És, doncs, obligat enfrontar aquest debat amb una gran serenitat i objectivitat, per poder valorar les diferents opcions que existeixen i els pros i contres de cadascuna.