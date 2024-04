Creat: Actualitzat:

Quan es legisla de manera unilateral i improvisada, és habitual cometre errors. Per això el Partit Socialdemòcrata proposava un pacte d’Estat per dialogar i consensuar mesures sobre el problema més greu que tenim actualment: l’accés a un habitatge digne.

Després de les manifestacions al carrer de finals de l’any passat, aquest diàleg semblava ben encarrilat, i tant Demòcrates per Andorra com els seus socis de Govern s’avenien a consensuar propostes i tenir en compte alguns plantejaments del programa socialdemòcrata. El punt en què semblava més difícil que ens poséssim d’acord era una distinció entre petits i grans propietaris, però no feien fàstics a la resta. Potser ens donaven la raó per no sentir-nos més.

Ara han decidit tirar pel dret i anunciar mesures dràstiques sense consensuar-les. Si els socialdemòcrates hem decidit deixar el pacte d’Estat, no és només per una qüestió de forma, sinó perquè tenim dubtes raonables sobre la voluntat política de tirar endavant les reformes necessàries. Ha quedat clar que, quan no ens ignoren, ens utilitzen.

Els nostres mandataris han passat de recomanar a la classe treballadora que se’n vagi a viure fora d’Andorra a proclamar la “cessió temporal” de pisos buits –eufemisme d’expropiació– com a idea bomba. Sens dubte la mobilització popular hi ha tingut alguna relació, per molt que la ministra responsable assegurés que manifestar-se no serviria de res. Si s’apliquessin tributs efectius als propietaris de pisos buits i als que els lloguessin per sobre d’un preu de referència, i s’oferís seguretat jurídica als que s’hi ajustessin, potser tindríem molt de guanyat i no caldria legislar contra els sectors implicats.

Fins fa poc, la pregunta del milió era aquesta: què entenen a DA per preus raonables? Si no volen sentir a parlar d’uns preus de referència, com poden anunciar 500 pisos “a preus assequibles”?

A partir d’ara, el gran interrogant és un altre: com pensen obligar a cedir els pisos buits sense tenir un registre de la propietat públic i transparent?

Han volgut fer un altre brindis al sol i s’han ennuegat al primer glop.