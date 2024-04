Hi ha un model de país?

Creat: Actualitzat:

La manca d’habitatge assequible és un dels principals reptes amb què s’enfronta el país. Fa anys que s’especula amb la possibilitat d’incorporar al mercat de l’habitatge els pisos buits, que l’any 2021 s’estimaven en 8.500, després es reduïen a 6.000 i ara el Govern planteja recuperar-ne uns 800 que, afegits a projectes en marxa i apartaments turístics, sumarien una oferta de 1.500. El Pla de mesures de l’executiu no deixa ningú indiferent: la cessió obligatòria temporal de pisos buits, la prohibició de noves llicències d’habitatge turístic, amb un sistema de revocació d’alguns permisos atorgats, i la limitació d’adquisició a dos immobles als no residents. La situació és complexa i les solucions no són fàcils. Entre la població, predominen els descontents sobre els indiferents o contents. L’associació d’apartaments turístics afirma que la moratòria i la revocació de permisos no solucionen el tema de l’habitatge, ja que la majoria se situen al Pas de la Casa i al Tarter, on ningú vol viure. La Coordinadora per un Habitatge Digne creu que un dret fonamental no pot estar subjecte al lliure mercat i demana regular els preus amb un índex de referència i amb topalls. L’USdA s’inclina per fixar preus de referència que desmotivin els especuladors. Entre els partits de l’arc parlamentari, Andorra Endavant i Ciutadans Compromesos s’han manifestat en contra de la cessió obligatòria temporal dels pisos buits. Per la seva banda, el PS ha abandonat la taula de l’habitatge per no haver estat consultat amb relació al projecte de llei, mentre que Concòrdia celebra les propostes de Govern. Cal afegir que el responsable de l’Institut Nacional de l’Habitatge ha dimitit i vol comparèixer davant el Consell per explicar el treball de l’entitat. L’obertura econòmica ha fet créixer els assalariats de les activitats immobiliàries i serveis empresarials, el que evidencia la salut del sector immobiliari. La venda de pisos i terrenys, que va caure amb la pandèmia, s’ha recuperat i supera amb escreix les xifres anteriors a la covid-19. El sector de la construcció, associat a l’especulació immobiliària, no troba límits en un territori limitat. El Govern vol contenir el desgavell actual, fruit de la imprevisió. Quan s’arriba amb retard, reconduir els errors és més difícil.