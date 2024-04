“A dit... o amb el dit”

Creat: Actualitzat:

Cada any, la RAE incorpora mots nous al diccionari de la llengua. Un dels quals mai no he entès el significat pràctic és el de la meritocràcia. Fa un munt d’anys que els governants d’aquest nostre país de pissarrí s’omplen la boca amb aquesta mena d’artefacte. Allò que es defineix com a “forma de govern basada en els mèrits acumulats per ostentar un càrrec” ve a ser paper mullat. Més encara, quan tenen el desvergonyiment de pixar-se damunt la gent: van col·locant autèntiques toies al capdavant de ministeris o entitats. Persones maldestres i inútils que sols acrediten condició de llepaculs. És a dir, obediència cega al padrí de torn. Ara bé, de pas van i aprofiten l’avinentesa per ficar cullerada a la caixa dels diners. Hi deu haver pocs equips –partits, perdó– amb les mans impol·lutes. Ara tots els mass media (visuals, radiofònics o escrits) s’embafen amb el cas Koldo. Horripilantment vergonyós! Enlloc no hi ha un pam de net. Mentrestant, els bombers del PSOE (Patxi López, Pilar Alegría, Óscar Puente, M. Jesús Montero and so on) fan per apel·lar a la presumpció d’innocència o a l’“i tu, més” de llurs contrincants polítics. Sense deixar de banda el crit de guerra “tolerància zero”. Són una trepa de miserables. Quan es volen recuperar tantes coses de l’antigor, per què no tornen a posar de moda l’ètica, la vergonya, l’honestedat i la intel.ligència? Els interessa més derivar l’atenció i l’èmfasi a Ucraïna o Gaza. De la pel·lícula, n’ignorem molt més de la meitat. Que estirin fortament la catifa i salti fins i tot l’apuntador! Mentrestant, Sánchez obvia que tan sols un esquifit 25% dels ciutadans donen suport a la llei d’amnistia. No eren ells els qui proclamaven allò de “qui la fa que la pagui”? En què quedem? És preferible, però, aferrar-se a la trona, al preu que sigui. La culpa de tot plegat la té el dit. No hi ha cap mena de control a l’hora de nomenar assessors o presidents i consellers d’empreses públiques sense un nivell mínim. No res a aportar i molt a cobrar. D’exemples, en tenim a CTNE, Indra, Renfe o ADIF, la Fiscalia de l’Estat, RTVE, CIS, CSIC, INE i tants d’altres. No oblidem que qualsevol ministre, quan és destituït, cobra dos anys més de sou...