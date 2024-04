Taxa sense control

Creat: Actualitzat:

Al juny vaig formular preguntes escrites sobre el funcionament de la taxa turística i vaig poder comprovar que no funcionava com s’esperava. Es va recaptar només un 50,26% del previst, que en xifres reals significa 6.031.050 euros dels 12 milions previstos.

Quina era la valoració de Govern aleshores? Positiva pel que fa a la participació de totes les parts, però amb certa “preocupació” per la desviació del resultat de la recaptació. Una desviació que sorprenentment, segons declaracions del Govern, és culpa dels hotelers que o bé no fan la seva feina, o bé directament menteixen a l’hora d’inscriure els turistes al ROAT. Srs. de Govern, ningú criticarà els errors que tenen correcció, però sí que es criticarà no fer res, sota el paraigua de responsabilitzar tothom menys un mateix.

Pel que fa a les previsions, m’agradaria analitzar-les perquè si agafem les dades del 2023 del departament d’Estadística, del total de pernoctacions registrades 1.733.820 s’han fet –textualment– a “casa d’amics o familiars”. Ahir vaig demanar si Govern compta en aquests 12 milions de previsió recaptatòria aquestes pernoctacions. La resposta va ser que sí, fet que no entenc, sincerament.

En tot cas, la solució són les inspeccions. Segons el mateix ministre actualment se n’han fet 240, però després de reunir-me amb tres de les associacions més importants del país pel que fa als allotjaments i hotels turístics (Unió Hotelera, Autèntics Hotels d’Andorra i l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics), cap dels seus associats ha notificat una inspecció. A qui s’han fet, doncs?

Allò que ens sorprèn més és que ara (proposta nostra des del 2021) es vol implementar una vinyeta. O això diu Govern a la premsa, perquè a nosaltres, una vegada més, no ens han presentat cap text al respecte.

I en què han ajudat els diners recaptats? No hi ha possibilitat que amb aquests diners s’intenti evitar perdre l’única escola de turisme que tenim? La formació turística no és una de les prioritats d’aquesta inversió? En tot cas, seguirem pendents del funcionament de la taxa i de la vinyeta si s’acaba implementant.