Noves teràpies a l’hospital
La teràpia amb gossos irromp a l’àrea de salut mental juvenil de l’hospital i facilita l’accés als tractaments
La introducció de la teràpia assistida amb gossos a la unitat de salut mental infantojuvenil de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell obre una oportunitat en un àmbit sensible, i sovint condicionat per l’estigma i la dificultat d’accés als tractaments. La presència d’un animal interactuant amb adolescents ingressats evidencia un canvi de paradigma en la manera d’entendre l’atenció terapèutica, cada vegada més orientada a incorporar eines complementàries que posin el pacient al centre i facilitin la seva implicació en el procés de recuperació. Els primers resultats apunten en aquesta direcció, amb una elevada participació i una bona acollida per part dels usuaris. El valor afegit d’aquestes intervencions no rau només en el benestar immediat, sinó també en la seva capacitat d’actuar com a porta d’entrada al sistema de salut mental per a joves amb reticències a iniciar tractament. En aquest sentit, la presència de l’animal com a element neutral facilita una relació més espontània i pot esdevenir un primer pas per consolidar processos terapèutics. Tanmateix, l’èxit inicial no ha de conduir a una visió acrítica ni a sobredimensionar-ne els efectes. La teràpia assistida amb animals ha de continuar sent una eina complementària dins d’un abordatge clínic estructurat, i no un substitut dels tractaments convencionals. Caldrà avaluar-ne els resultats amb rigor i garantir que s’aplica amb criteris professionals i amb el benestar dels pacients i dels animals com a prioritat. També serà important assegurar la continuïtat del projecte si es confirmen els beneficis i explorar-ne possibles extensions en altres serveis assistencials similars o en col·lectius amb necessitats específiques. En un context en què la salut mental dels joves preocupa cada vegada més, iniciatives com aquesta aporten noves eines, però el repte continua sent reforçar els recursos i garantir una atenció accessible i de qualitat.