Ajuts més que consolidats
El Govern renova ajuts clau per impulsar eficiència energètica i electrificació del parc mòbil nacional
La renovació dels programes Renova i e-Engega confirma la voluntat del Govern de donar continuïtat a una política pública que, amb els anys, ha demostrat la seva utilitat tant en la modernització del país com en l’acompanyament directe a la ciutadania. Lluny de ser mesures puntuals, aquests ajuts s’han consolidat com una eina estructural per impulsar la transició energètica, amb resultats tangibles en la renovació del parc de vehicles i en la millora de l’eficiència energètica d’un nombre creixent d’edificis. Les xifres acumulades en més d’una dècada evidencien l’abast d’aquesta aposta, amb milers de sol·licituds i milions d’euros mobilitzats que han contribuït a reduir el consum, les emissions i la dependència energètica exterior, reforçant alhora la competitivitat del teixit econòmic. La nova convocatòria manté aquesta línia, amb una dotació rellevant i amb incentius que continuen afavorint tant la rehabilitació del parc immobiliari com l’electrificació de la mobilitat, dos àmbits clau en qualsevol estratègia de sostenibilitat. En aquest sentit, és especialment destacable l’impacte del programa Renova en edificis plurifamiliars, on les actuacions tenen un efecte multiplicador i beneficien un conjunt ampli de ciutadans, així com l’estímul a l’autoconsum i a la incorporació d’energies renovables. De la mateixa manera, l’e-Engega ha contribuït de manera progressiva a transformar el parc mòbil, facilitant l’accés a vehicles menys contaminants i reforçant sectors estratègics com el transport professional. Més enllà de les dades, el valor d’aquests programes rau en la seva capacitat de generar confiança i d’implicar la ciutadania en un procés de canvi que requereix temps, inversió i estabilitat normativa, elements imprescindibles per consolidar hàbits i decisions sostenibles a llarg termini. La continuïtat dels ajuts no tan sols garanteix la inèrcia de les polítiques iniciades, sinó que consolida un model que combina sostenibilitat, eficiència i suport públic en un context de reptes energètics creixents.