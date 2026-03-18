Infraestructura necessària
El túnel de Rocafort permetrà alleugerir el trànsit i transformar el centre de Sant Julià de Lòria
L’inici de la perforació del túnel de Rocafort marca un pas decisiu en una infraestructura llargament reivindicada i imprescindible per a Sant Julià de Lòria, una parròquia que des de fa anys suporta una pressió viària excessiva derivada del pas constant de vehicles per la CG-1. L’obra, amb un calendari ja definit i amb la voluntat del Govern d’obrir-la a l’inici de l’estiu vinent, ha de permetre finalment treure el trànsit de dins del nucli urbà i retornar qualitat de vida als lauredians, massa sovint condicionats pel soroll, la contaminació i la congestió. No es tracta només d’una millora funcional de la xarxa viària, sinó d’una actuació amb un clar impacte social i ambiental, tal com demostra la previsió de reduir en un 41% les emissions al centre de la parròquia. Aquesta és, sens dubte, una dada rellevant en un context en què la sostenibilitat ha deixat de ser un valor afegit per convertir-se en una necessitat. El projecte, a més, incorpora elements d’optimització que evidencien una voluntat d’eficiència en l’execució, com ara la perforació simultània des de dues boques, fet que reduirà terminis i minimitzarà molèsties als veïns. Tanmateix, caldrà vetllar perquè els compromisos del calendari es compleixin i perquè l’impacte de les obres sigui el més contingut possible, especialment en una zona sensible. L’experiència recent demostra que les grans infraestructures sovint es veuen sotmeses a retards o desviacions pressupostàries, i per això serà clau mantenir la transparència i el seguiment rigorós del projecte. En paral·lel, el túnel de Rocafort s’inscriu en una estratègia més àmplia de millora de la mobilitat al país, amb altres actuacions en marxa que apunten una modernització necessària de la xarxa viària. Ara bé, més enllà de les xifres i dels terminis, l’èxit real d’aquesta infraestructura es mesurarà en la seva capacitat de transformar el dia a dia dels ciutadans i de fer compatible el creixement amb una millor qualitat de vida. Sant Julià fa temps que ho espera i, aquesta vegada, tot indica que el canvi és més a prop que mai.