Realitats molts diverses
Les pensions de jubilació continuen sent modestes davant l’augment del cost de la vida i la pressió de l’habitatge
Els pensionistes que han cotitzat més de vint anys a la Caixa Andorrana de Seguretat Social cobren actualment una pensió mitjana de 1.222 euros mensuals, segons les dades corresponents al tancament del 2025. La xifra pot semblar relativament elevada si es compara amb altres prestacions del sistema, però cal recordar que es tracta d’una mitjana i que darrere d’aquesta dada hi ha realitats molt diverses. Hi ha jubilats que perceben imports superiors, fruit de carreres de cotització llargues i salaris més alts, però també n’hi ha molts que es troben per sota d’aquesta quantitat. A més, el conjunt del sistema presenta prestacions molt més modestes, ja que la pensió mitjana global se situa en poc més de 823 euros mensuals, i entre aquells que han cotitzat menys de vint anys la mitjana cau fins als 283 euros. Aquestes dades evidencien que una part significativa dels pensionistes afronta la jubilació amb ingressos limitats. El debat sobre l’adequació de les pensions no es pot deslligar del context econòmic actual. En els darrers anys el cost de la vida ha augmentat de manera notable, amb increments especialment visibles en l’alimentació, l’energia i altres despeses bàsiques. A aquesta pressió s’hi afegeix el problema estructural de l’habitatge, que continua tensionant l’economia de moltes llars i afecta especialment les persones amb ingressos fixos. En paral·lel, el context geopolític internacional, marcat per conflictes i incerteses econòmiques, contribueix a mantenir una inflació elevada i a generar un escenari poc previsible per al poder adquisitiu de les famílies. Tot plegat posa de manifest que les pensions, tot i els ajustos que s’han aplicat en els darrers anys, continuen sent modestes si es comparen amb el cost real de viure al país. El sistema ha demostrat fins ara capacitat per garantir prestacions i adaptar-se als canvis legislatius, però també afronta reptes importants vinculats a l’envelliment de la població i a l’equilibri financer a llarg termini. En aquest context, el debat sobre el futur de les pensions no només ha de centrar-se en la sostenibilitat del sistema, sinó també en la seva capacitat per assegurar una jubilació digna en una societat cada vegada més cara i exigent.