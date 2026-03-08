Neutralitat o coherència
En un món interdependent, la credibilitat internacional passa per defensar els valors i actuar amb coherència amb l’entorn
La invasió d’Ucraïna per part de Rússia el febrer del 2022 va obligar molts països a posicionar-se amb claredat. També Andorra. El Principat, com la immensa majoria d’estats europeus, va condemnar una intervenció armada que vulnerava el dret internacional i es va sumar a la política de sancions impulsada per la Unió Europea. Era una decisió coherent amb els principis democràtics que defensa el país i amb la seva voluntat d’enfortir els vincles amb Europa. Les crítiques de l’ambaixador rus, que acusa Andorra d’haver trencat una suposada tradició de neutralitat, ignoren aquesta realitat. La neutralitat no pot ser una excusa per mirar cap a una altra banda davant una agressió militar que ha provocat milers de víctimes i ha alterat l’equilibri europeu. Pretendre que Andorra havia de mantenir-se al marge és exigir-li una indiferència incompatible amb els valors que proclama. El deteriorament de les relacions no s’explica per una “política antirussa” del Principat, sinó per la intransigència de Moscou i la voluntat de justificar una invasió que la major part de la comunitat internacional condemna. Andorra no ha fet altra cosa que situar-se al costat del consens europeu. Cal recordar, a més, que el país ha apostat clarament per reforçar els seus vincles amb la UE. En aquest context, actuar al marge de la posició europea hauria estat incoherent i perjudicial per als nostres interessos. La política exterior d’un petit estat com Andorra no pot basar-se en equidistàncies impossibles quan es vulneren principis bàsics del dret internacional. Sorprèn, per això, que encara hi hagi veus internes que semblin ancorades en un altre temps i que continuïn evocant una neutralitat pròpia de segles passats, com si ens poguéssim mantenir aliens a les dinàmiques d’un món globalitzat. La decisió d’alinear-se amb la UE no és cap renúncia, sinó l’expressió d’un compromís amb el dret internacional i amb els valors democràtics que el país comparteix amb el seu entorn. En un context cada vegada més complex, aquesta coherència és una de les millors cartes de presentació.