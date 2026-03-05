Escenari incert per l’Iran
El conflicte armat a l’Iran eleva el preu del petroli i pot encarir l’energia, el consum i el turisme
Els primers dies de guerra a l’Iran han obert un escenari d’incertesa que torna a evidenciar fins a quin punt les tensions geopolítiques acaben tenint repercussions en economies petites i dependents de l’exterior com l’andorrana. Encara és aviat per quantificar l’impacte real del conflicte, però els primers senyals ja es noten als mercats energètics, amb el preu del petroli superant els 80 dòlars per barril i amb el risc que l’escalada s’intensifiqui si la guerra s’allarga. Per a Andorra, aquesta evolució no és menor. L’economia del país depèn gairebé íntegrament de l’energia importada i qualsevol augment sostingut del petroli acaba repercutint en els costos del transport, en el preu de l’electricitat i en la inflació. Tal com adverteixen els economistes, els efectes no són immediats, però si el conflicte es manté en el temps podrien començar a notar-se en qüestió de setmanes a través d’un encariment progressiu de productes i serveis. L’experiència recent de la guerra d’Ucraïna demostra fins a quin punt una crisi energètica pot traslladar-se ràpidament al conjunt de l’economia. A aquest factor s’hi pot afegir un impacte indirecte sobre el principal motor econòmic del país: el turisme. Si el conflicte acaba alimentant un nou episodi inflacionari a Europa, les famílies dels principals mercats emissors podrien veure reduït el poder adquisitiu i optar per moderar la despesa o reduir la durada de les estades. Això no necessàriament es traduiria en una caiguda immediata de visitants, però sí en un canvi en els patrons de consum que podria afectar el comerç, la restauració i l’hostaleria. En paral·lel, el soroll polític internacional també genera episodis d’inestabilitat. Les amenaces de Donald Trump de tallar relacions comercials amb Espanya arran de la negativa de Madrid a facilitar bases militars per a l’ofensiva a l’Iran en són un exemple. Més enllà de la retòrica política, els experts coincideixen que una mesura d’aquesta mena tindria un efecte limitat per al mercat espanyol i pràcticament inexistent per a l’andorrà. Amb tot, el conflicte recorda la vulnerabilitat d’una economia petita davant crisis globals i reforça la necessitat de reduir dependències energètiques i enfortir la resiliència econòmica.