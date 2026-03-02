L’horitzó 1 de gener del 2027
La recepta és desintervenir el lloguer amb mecanismes de protecció als inquilins però la clau és en els detalls
La descongelació ha de ser progressiva, ponderada i comunicada amb antelació. Aquest és el missatge que repeteix el Govern des de fa mesos, però el text treballat segueix pendent de la validació definitiva per portar-lo al tràmit parlamentari, cosa que evidencia les dificultats per definir com ha de ser l’aixecament de les pròrrogues sense provocar un daltabaix, també amb la majoria parlamentària. Les noves reunions amb els agents socials per explorar escenaris possibles i ajustar els percentatges d’increment i els criteris d’aplicació tampoc no sembla que hagin canviat la situació anterior, quan el text es va congelar amb l’objectiu de fer una nova ronda de reunions. L’Associació de Propietaris ha convocat per aquesta setmana una assemblea per consensuar propostes per traslladar a l’executiu, però en reiterades ocasions ja ha dit que fa massa temps que el mercat roman intervingut i han deixat clar que aproven els topalls a les pujades, però que els plantejats per l’administració són insuficients A l’altra banda, hi ha la preocupació legítima de la part dels llogaters i dels sindicats: descongelar els lloguers podria agreujar la situació de moltes famílies amb sous i pensions moderats o baixos, que ja estan veient com es redueixen les seves opcions d’accés a l’habitatge, que és el que va expressar novament dissabte el Sindicat d’Habitatge. Però mantenir aquesta intervenció de forma indefinida no és una solució sostenible; a la pràctica també ha incidit en poc habitatge disponible al mercat lliure i que estigui disparat. Cal cercar la manera de desintervenir el lloguer amb l’acompanyament de mecanismes de protecció que no suposin l’expulsió de facto dels inquilins. L’èxit d’aquest procés dependrà de la capacitat del Govern i de les forces parlamentàries d’orquestrar una sortida justa i equilibrada que tingui en compte els drets dels arrendataris i els dels propietaris, blindada contra els abusos. Un treball que no s’hauria de dilatar molt més perquè dissenyar-lo amb l’antelació suficient també és clau per evitar els desajustos.