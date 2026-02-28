Via lliure al Pas
Cal posar en valor les gestions del Govern davant interlocutors polítics francesos de més alt nivell
La reobertura de l’RN-20 el pròxim 9 de març és, sens dubte, una excel·lent notícia per al Pas de la Casa i per al conjunt del país. El tall provocat per l’esllavissada del 31 de gener havia encès totes les alarmes en un moment especialment sensible de la temporada d’hivern. El que inicialment s’havia plantejat com un tancament de fins a tres mesos amenaçava de colpejar de ple el cor econòmic del Pas i, per extensió, una part rellevant de l’activitat turística del país. No és cap secret que, en els primers compassos, la sensació generalitzada era que la situació no figurava entre les màximes prioritats de l’agenda francesa. La vila encampadana depèn en gran manera de l’accessibilitat per la banda nord, i cada dia amb la carretera tancada suposava pèrdues per als comerços, els hotels, la restauració i tot allò vinculat a l’esquí. Ha estat en joc tot un entramat econòmic –que no n’ha sortit indemne– que viu, en bona part, de la temporada blanca. Per això, que la via es pugui reobrir molt abans del previst és un alleujament majúscul. Les obres provisionals i el sistema de control amb sensors i semàfors permetran recuperar la circulació amb garanties de seguretat, tot i que amb les lògiques precaucions. La mesura demostra que, quan hi ha voluntat i coordinació, es poden escurçar terminis que semblaven inamovibles. La decisió arriba en un moment clau, quan encara queda temporada per davant i quan cada cap de setmana compta. La reobertura no tan sols facilita l’arribada de turistes francesos, sinó que envia un missatge de confiança al sector. Cal reconèixer les gestions fetes pel Govern, amb contactes constants amb les autoritats franceses. Quedaran pendents les obres definitives i els talls que s’hauran de planificar en temporada baixa. Però avui el balanç és clarament positiu. La rapidesa final en la resposta, fruit també de la interlocució política al més alt nivell, ha evitat un escenari molt perjudicial. És impossible garantir que no torni a passar, però sí que és possible articular mecanismes en l’àmbit inversor per reduir el risc al mínim.