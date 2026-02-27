Torna la Copa del Món d’esquí
Andorra torna a situar-se al mapa mundial de l’esport d’elit amb la Copa del Món d’esquí alpí femení al Tarter
L’organització de la Copa del Món d’esquí alpí femení al Tarter torna a situar Andorra al mapa internacional de l’esport d’elit i confirma la capacitat del país per acollir esdeveniments de primer nivell amb impacte real més enllà de l’àmbit estrictament competitiu. No és només una qüestió d’imatge, sinó de projecció estratègica, retorn econòmic i consolidació d’un model que combina excel·lència organitzativa, implicació institucional i compromís social. La cita mourà més de 400 persones vinculades a federacions i organització, i generarà més de 1.700 pernoctacions en quinze hotels de Canillo, xifres que evidencien l’efecte tractor sobre el territori i el sector turístic. A tot plegat s’hi suma la participació de gairebé 190 voluntaris i un equip organitzador de 110 professionals, una demostració de capital humà i cohesió col·lectiva que reforça la marca Andorra com a destí fiable per a grans esdeveniments. El retorn del circuit mundial, en la primera Copa del Món després dels Jocs Olímpics d’hivern, projecta el país davant audiències globals i consolida una trajectòria que ja suma diverses edicions, tant de proves regulars com de finals. Però l’impacte no es limita a l’esport d’elit, ja que el programa d’activitats paral·leles, el village, l’après-ski i els actes a Canillo converteixen la competició en una experiència oberta i transversal que implica visitants, aficionats i ciutadania. A més, la voluntat d’avançar cap a esdeveniments descarbonitzats i el vessant solidari, amb aportacions a entitats socials del país, reforcen la idea que la projecció internacional pot i ha d’anar acompanyada de responsabilitat i retorn social. En un context global altament competitiu, en què les destinacions lluiten per captar grans cites esportives, Andorra demostra que té infraestructures, experiència i credibilitat per jugar en primera divisió. Apostar per acollir competicions d’aquest nivell no és una extravagància, sinó una inversió en posicionament, reputació i diversificació econòmica. Cada esdeveniment que situa el país a la primera plana mundial en reforça la imatge, genera oportunitats i consolida un model de creixement vinculat a la qualitat, la sostenibilitat i l’ambició.