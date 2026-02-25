Equipament necessari
El Govern i el comú acorden impulsar l’Espai Capital, una infraestructura clau per acollir grans esdeveniments
L’acord entre el Govern i el comú d’Andorra la Vella per tirar endavant l’Espai Capital és, per damunt de qualsevol altra consideració, una bona notícia per al país. Després de mesos de retrets estèrils sobre la paternitat del projecte, les dues administracions han entès que el que realment importa no és qui capitalitza políticament la iniciativa, sinó que Andorra disposi finalment d’un equipament a l’altura de les seves necessitats. El compromís de l’executiu d’assumir entre el 30% i el 40% del cost del recinte firal, prop d’uns cinc milions d’euros, evidencia una voluntat clara de cooperació institucional i de corresponsabilitat financera en una infraestructura estratègica. El país fa anys que arrossega un dèficit evident d’espais polivalents capaços d’acollir grans esdeveniments amb garanties, més enllà de solucions provisionals o carpes temporals. Si Andorra aspira a consolidar-se com a destinació de congressos, fires, espectacles i cites internacionals, necessita un edifici estable, modern i versàtil que permeti programar amb ambició i continuïtat. El projecte guanyador, del despatx Altura Arquitectes, amb una estructura modular preparada per rebre fins a 7.000 persones dretes, no tan sols respon a aquesta demanda, sinó que integra l’equipament en un entorn urbà obert, amb espais públics, connexió amb el riu i criteris de sostenibilitat que miren cap al futur. L’Espai Capital ha d’esdevenir molt més que un recinte firal puntual per a la Fira d’Andorra la Vella o el Cirque du Soleil, ha de ser una plataforma dinamitzadora de l’activitat econòmica, cultural i social durant tot l’any. La licitació de la gestió i la definició acurada del model d’explotació seran claus per garantir-ne la viabilitat i el retorn per a la comunitat. Però el primer pas, imprescindible, era l’entesa institucional. Quan el comú i el Govern sumen esforços en projectes de país, el missatge és clar: les infraestructures estratègiques no poden quedar atrapades en la lògica partidista, sinó que han de respondre a una visió compartida de futur.