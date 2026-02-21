Els atenuants, a debat
El Superior revisarà l’abast de l’atenuant per alteració mental en una condemna per agressions sexuals a menors
La revisió en apel·lació de la condemna de nou anys de presó imposada a un jove de 23 anys per agressions sexuals a tres menors situa el debat jurídic en un terreny especialment sensible, en què conflueixen la protecció de les víctimes, les garanties processals de l’acusat i la correcta aplicació de les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal. El Tribunal Superior haurà de pronunciar-se després que totes les parts hagin recorregut una sentència que va declarar provats diversos episodis comesos entre el 2021 i el 2023 i que va fixar penes diferenciades fins a sumar nou anys de presó ferma, així com una indemnització global de 33.000 euros per dany moral. El nucli de la controvèrsia gira entorn de l’eximent incomplet per alteració psíquica aplicada pel Tribunal de Corts, que va considerar acreditada una afectació parcial de les capacitats de l’acusat, i de l’atenuant vinculat a l’edat en el moment dels fets. La Fiscalia sosté que no s’ha provat una afectació suficient per justificar la reducció de responsabilitat i demana eliminar-ne els efectes, tot i que al mateix temps planteja una modificació a la baixa d’una de les penes sol·licitades inicialment, fet que ha estat qüestionat per l’acusació particular per una possible falta de coherència interna. Les representacions de dues de les víctimes també reclamen l’aplicació d’agreujants i una revisió a l’alça de les indemnitzacions, mentre que la defensa manté la petició d’absolució, invocant la presumpció d’innocència i un grau de discapacitat reconegut del 60% per trastorns del neurodesenvolupament, i demana subsidiàriament una reducció substancial de les penes. La decisió que adopti el Tribunal Superior no només tindrà conseqüències per a la situació personal del condemnat, sinó que contribuirà a delimitar l’abast de les atenuacions en delictes sexuals quan hi ha informes mèdics que acrediten trastorns mentals. El repte consisteix a conjugar el respecte als drets de totes les parts amb una resposta penal proporcional, coherent i fonamentada jurídicament.