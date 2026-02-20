Descongelació dels lloguers
El Govern planteja increments graduals dels preus dels lloguers a partir del 2027 i obre el debat social i polític
El debat sobre la descongelació dels lloguers que el Govern preveu iniciar a partir del 2027 obre una nova etapa en una de les qüestions més sensibles dels darrers anys. Després d’un llarg període d’intervenció per contenir l’escalada dels preus, l’executiu planteja un mecanisme de transició esglaonada que, segons l’esborrany presentat al Consell Econòmic i Social, permetria increments anuals d’entre l’1% i el 6% més l’IPC durant cinc anys, amb una aplicació progressiva al llarg de quatre exercicis i començant pels contractes més antics. L’objectiu declarat és evitar una liberalització sobtada dels prop de 20.000 contractes actualment congelats i oferir un marc de previsibilitat tant als propietaris com als llogaters. La proposta parteix de la constatació que conviuen al mercat situacions molt dispars, amb rendes antigues sensiblement per sota dels preus actuals i altres contractes ja adaptats a la realitat del mercat. El repte és trobar un punt d’equilibri que permeti corregir distorsions acumulades sense provocar tensions socials afegides ni agreujar les dificultats d’accés a l’habitatge. El procés de consulta obert amb els agents socials i econòmics, així com amb els grups parlamentaris, evidencia la voluntat de construir un text amb el màxim consens possible, tot i que els percentatges definitius encara no estan tancats i resten pendents del dictamen del CES. En paral·lel, les advertències sindicals posen de manifest la preocupació per les garanties dels llogaters en un context d’oferta limitada i preus elevats, i apunten al risc de conflicte si no es blinden prou els mecanismes de protecció i control. La descongelació, en definitiva, no és només una qüestió tècnica sobre percentatges d’increment, sinó una decisió amb profundes implicacions socials i econòmiques. El calendari anunciat ofereix marge per ajustar el redactat i reforçar les eines de seguretat jurídica. La manera com es resolgui aquest equilibri marcarà l’evolució del mercat de lloguer els pròxims anys i serà determinant per preservar la cohesió en un àmbit tan essencial com l’habitatge.