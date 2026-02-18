Pas energètic estratègic
La nova estació transformadora del Runer reforça la seguretat energètica i prepara Andorra per al creixement futur
L’inici de les obres de l’estació transformadora del riu Runer marca un pas estratègic que el país no podia ajornar més si vol garantir la seva seguretat energètica i afrontar amb garanties el creixement futur. El projecte, incorporat ja el 2006 a la planificació però aturat per diverses crisis, respon avui a una necessitat evident: assegurar el subministrament actual i preparar el sistema per a un escenari d’increment sostingut de la demanda vinculat a la transició energètica i a l’augment de població. La possibilitat de gairebé triplicar la capacitat de la línia d’alta tensió amb Espanya no és una simple millora tècnica, sinó una assegurança de país a llarg termini. Els darrers episodis d’inestabilitat elèctrica a l’entorn han evidenciat fins a quin punt disposar de connexions sòlides i redundants és essencial. Si fins ara la garantia quedava reforçada pel costat francès, la nova infraestructura permetrà equilibrar el sistema i assegurar el subministrament des de totes dues connexions internacionals, fet que reduirà vulnerabilitats i riscos. Aquesta doble cobertura és clau en un context en què l’electricitat esdevé cada vegada més central, no només per al consum domèstic i empresarial, sinó també per a l’electrificació del transport i de la calefacció, eixos fonamentals de la descarbonització. Invertir 50 milions d’euros en aquesta infraestructura és, per tant, una decisió de responsabilitat i de visió de futur. Andorra no només ha de respondre a la demanda present, sinó anticipar la que vindrà derivada del creixement demogràfic i de l’activitat econòmica. Garantir energia suficient i estable és garantir competitivitat, qualitat de vida i atractiu per a residents i inversors. A més, el fet d’integrar tècnicament la instal·lació en l’entorn i de buscar sinergies amb els veïns mostra que és possible combinar desenvolupament i respecte pel territori. La transició energètica no es construeix amb declaracions, sinó amb infraestructures sòlides. L’ETR del riu Runer és una peça imprescindible d’aquest engranatge i una aposta clara per la seguretat i el progrés de les properes generacions.