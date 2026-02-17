Polèmica al Carnaval
La polèmica per un esquetx de Carnestoltes a Encamp sobre Gaza reobre el debat sobre límits i sàtira festiva
Les celebracions de Carnestoltes d’enguany han generat controvèrsia arran d’un dels esquetxos representats diumenge, que ha suscitat la indignació d’una part de la comunitat jueva. En l’escena, la figura del rei Carnestoltes lluïa la bandera d’Israel, sobre la qual es van efectuar trets simulats per simbolitzar la situació que es viu a la Franja de Gaza. La representació va provocar reaccions immediates i va motivar que el comú fes públic un comunicat de la Comissió de Festes en què s’aclaria que la voluntat de l’acte era satírica i que s’emmarcava en la tradició pròpia del Carnaval, sense cap intenció d’ofendre cap comunitat ni cap confessió religiosa. La Comissió de Festes va precisar que l’escena pretenia fer una crítica política vinculada al conflicte entre Israel i Palestina i a la figura del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, mitjançant els recursos habituals de la sàtira carnavalesca. L’organització va recordar que aquestes celebracions han incorporat històricament representacions simbòliques d’actualitat política i social en un marc teatral i de ficció, i que les imatges projectades formen part d’aquesta lògica expressiva. També es va subratllar que la crítica no anava dirigida contra cap religió ni poble, i que no reflecteix cap posicionament institucional del comú. El conseller de Cultura d’Encamp, Joan Sans, va defensar igualment la presència de la sàtira com a element tradicional i consolidat del ball de l’Ossa i del conjunt d’actes carnavalescos. En aquest sentit, es va recordar que en la mateixa celebració també es van parodiar figures institucionals i polítiques diverses, com el Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, el mossèn d’Encamp, el cap de Govern, membres del Govern, representants de l’oposició i cònsols comunals. El debat obert posa de manifest la dificultat d’equilibrar la llibertat expressiva pròpia del Carnaval amb la sensibilitat que poden generar determinats símbols en un context internacional especialment complex. Les festes populars, i especialment el Carnaval, es caracteritzen pel seu tarannà irreverent i satíric, però això no evita que les representacions puguin ser percebudes de manera diferent per part de col·lectius diversos.