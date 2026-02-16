Infància i xarxes
Prohibir pot ajudar, però sense educació i corresponsabilitat serà insuficient per protegir del tot els menors
La voluntat del Govern de prohibir l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys s’inscriu en una tendència europea que respon a una preocupació real i creixent, la protecció de la infància davant d’un entorn digital que massa sovint exposa els joves a continguts inadequats, dinàmiques addictives i riscos evidents. França, Espanya, Dinamarca, Itàlia, Grècia o Portugal han impulsat o estudien iniciatives similars, mentre el Parlament Europeu ha recomanat una regulació comuna. El diagnòstic és compartit, els menors no poden continuar transitant sols per un espai que pot esdevenir territori d’abús, manipulació i violència. Ara bé, assumir la prohibició com a solució definitiva seria simplificar un problema complex. Les restriccions generals basades exclusivament en l’edat poden resultar arbitràries, difícilment aplicables i tècnicament vulnerables. Com han advertit diversos experts, sempre existirà alguna via per esquivar els controls, ja sigui mitjançant eines tecnològiques o nous canals digitals. A més, qualsevol mecanisme de verificació haurà de garantir la protecció de dades i la privacitat dels menors, un aspecte especialment sensible quan parlem d’informació que té un alt valor econòmic i estratègic. La protecció és necessària, però no pot limitar-se a un mur digital. Si la regulació vol ser efectiva ha d’anar acompanyada d’altres accions estructurals. En primer lloc, cal invertir de manera decidida en educació digital. Existeix una bretxa entre la destresa tecnològica dels joves i la comprensió real de les implicacions ètiques, socials i legals del que fan en línia. Formar en pensament crític, ús responsable i gestió de riscos és tan important com qualsevol filtre tècnic. En segon lloc, és imprescindible una resposta judicial especialitzada davant la violència digital contra la infància i l’adolescència. Sense mecanismes àgils i adaptats a aquesta nova realitat, la norma corre el risc de quedar en una declaració d’intencions. Igualment, les plataformes tecnològiques han d’assumir una responsabilitat efectiva.