Situació excepcional
El Pas reclama més suport per afrontar l’impacte econòmic del tall prolongat de la frontera amb França
La situació excepcional que viu el Pas de la Casa arran del tall de la carretera d’accés a França exigeix una resposta proporcional i sostinguda en el temps per evitar que una crisi sobrevinguda es converteixi en un daltabaix estructural per al teixit comercial i empresarial de la parròquia. Els comerciants han posat sobre la taula demandes concretes i, en bona part, raonables: ERTO per a aquelles empreses que han vist desplomar-se la facturació, ajudes directes per afrontar despeses fixes com el lloguer i la llum, l’ampliació del xec setmanal de 30 euros en gasolina a altres establiments per incentivar el consum local i suport específic al sector del transport, greument penalitzat per rutes alternatives que allarguen els trajectes fins a quatre hores. No es tracta d’un exercici de pressió oportunista, sinó d’una crida a anticipar-se a les conseqüències d’un aïllament que colpeja directament l’economia d’un nucli especialment dependent del flux transfronterer. El Govern ha optat, de moment, per la prudència, descartant algunes mesures en espera de l’evolució dels esdeveniments, però mantenint oberta la porta al diàleg i estudiant noves iniciatives, com l’ampliació del xec, que podria tenir un efecte dinamitzador immediat. Les mesures ja aprovades, especialment les relatives a cotitzacions i impostos comunals, són un primer pas i han estat ben valorades, però difícilment seran suficients si la situació s’allarga més enllà del previst. Cal evitar tant l’alarmisme com la inacció. El compromís expressat per l’executiu i el comú de mantenir una comunicació constant amb el sector és un bon senyal, com també ho és la constatació que les obres al costat francès avancen amb celeritat i amb el suport polític necessari. Tanmateix, mentre la connexió no es restableixi, el Pas necessita certeses i instruments àgils que garanteixin que cap negoci viable es vegi abocat al tancament per una circumstància aliena a la seva gestió. Protegir el Pas és protegir una peça clau de l’economia nacional.