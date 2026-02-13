Interès general i privat
El conflicte pel telecabina de Canillo al pont tibetà reobre el debat entre interès públic i propietat privada
El projecte del futur telecabina entre Canillo i el pont tibetà ha obert un debat que va més enllà de l’oportunitat turística de la infraestructura i situa al centre una qüestió essencial: l’equilibri entre l’interès general i la protecció de la propietat privada. L’oposició formalitzada per tres famílies propietàries de terrenys afectats pel traçat evidencia que, més enllà de la voluntat política d’impulsar equipaments que reforcin l’atractiu de la parròquia, cal garantir la seguretat jurídica en totes les fases del procediment. Els afectats rebutgen la constitució d’una servitud de sobrevol gratuïta i invoquen l’article 27 de la Constitució, que estableix que qualsevol privació de béns només pot produir-se per causa justificada d’interès públic, amb la corresponent indemnització i d’acord amb el procediment legalment establert. La discrepància obliga a delimitar amb precisió quines eines pot utilitzar una corporació comunal per fer possible una obra que considera estratègica. La legislació en matèria d’expropiació forçosa preveu la imposició de servituds, però fixa garanties i compensacions que no poden ser obviades. En aquest context, qualsevol pas sense cobertura suficient pot derivar en un conflicte judicial que retardi el calendari previst. Alhora, el telecabina forma part d’una aposta per consolidar un model turístic que generi activitat econòmica i reforci la competitivitat del territori, especialment en entorns de muntanya on l’accessibilitat és clau. Precisament per això, la solidesa jurídica del projecte és tan important com la seva viabilitat tècnica o financera. Avançar en l’adjudicació de les obres abans de resoldre la situació dels terrenys pot accentuar la confrontació, quan potser el que cal és obrir espais de diàleg que conciliïn interessos. Les institucions tenen la responsabilitat de defensar l’interès general amb ple respecte als drets individuals, i els propietaris, la de fer valer les seves prerrogatives pels canals establerts. Només des d’aquest marc de legalitat es podrà determinar si el projecte pot avançar sense erosionar la confiança en les regles del joc.